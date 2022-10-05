Öğretmenlerin Demokratik Sendikası (PDSZ) tarafından ilan edilen greve, başkent Budapeşte başta olmak üzere ülke genelinde birçok kentte görev yapan öğretmen katıldı.

Macaristan 'da çalışma şartlarının iyileştirilmesini talep eden öğretmenler grev yaptı.

Kaynak: AA

Togo Cumhuriyeti, Macaristan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Macaristan'da öğretmenler greve gitti - Son Dakika

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