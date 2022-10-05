Macaristan'da öğretmenler greve gitti - Son Dakika
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Macaristan'da öğretmenler greve gitti

05.10.2022 21:26
Macaristan'da öğretmenler greve gitti

Macaristan'da çalışma şartlarının iyileştirilmesini talep eden öğretmenler grev yaptı.

Macaristan'da çalışma şartlarının iyileştirilmesini talep eden öğretmenler grev yaptı.

Öğretmenlerin Demokratik Sendikası (PDSZ) tarafından ilan edilen greve, başkent Budapeşte başta olmak üzere ülke genelinde birçok kentte görev yapan öğretmen katıldı.

Birçok öğrenci de öğretmenlerine destek vermek amacıyla okullarının etrafında el ele tutuşarak zincir oluşturdu.

Başkent Budapeşte'de öğretmenlere destek için toplanan çok sayıda kişi, Margit Köprüsü'nü trafiğe kapattı.

Ulusal Mecliste yer alan muhalefet partileri, öğretmenlerin grevine destek verirken, hükümet ise muhalefeti öğretmenleri kullanmakla suçluyor.

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Kaynak: AA

Togo Cumhuriyeti, Macaristan, Güncel, Son Dakika

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