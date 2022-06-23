Macaristan'da, Türkçe-Macarca-Türkçe uygulamalı çeviri atölyesi düzenlendi - Son Dakika
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Macaristan'da, Türkçe-Macarca-Türkçe uygulamalı çeviri atölyesi düzenlendi

23.06.2022 23:38
Macaristan'da, Türkçe-Macarca-Türkçe uygulamalı çeviri atölyesi düzenlendi

Budapeşte Yunus Emre Türk Kültür Merkezi (YEE) tarafından, Macar Türkologlar, çevirmenler ve Macaristan'daki Türkoloji bölümlerinde okuyan öğrencilerin katılımıyla, Türkçe-Macarca-Türkçe uygulamalı çeviri atölyesi gerçekleştirildi.

Budapeşte Yunus Emre Türk Kültür Merkezi (YEE) tarafından, Macar Türkologlar, çevirmenler ve Macaristan'daki Türkoloji bölümlerinde okuyan öğrencilerin katılımıyla, Türkçe-Macarca-Türkçe uygulamalı çeviri atölyesi gerçekleştirildi.

YEE'den yapılan açıklamada, çevirmen Laura Pal ve Szonja Schmidt'in moderatörlüğünde, Türkçenin yazı dili birikiminin Macarcaya, Macarcada üretilen edebiyat eserlerinin ise Türkçeye daha nitelikli çevirilerle ulaştırılması, edebiyat çevirmenlerinin özendirilmesi ve Türkiye ile Macaristan arasında kültürel alışverişin yoğunlaşmasına katkı sağlanması amacıyla Türkçe-Macarca-Türkçe uygulamalı çeviri atölyesi düzenlendiği belirtildi.

Bir hafta süren atölyeye, Türkçeden Macarcaya, Macarcadan Türkçeye çeviri yapan çevirmenlerin katıldığı ifade edilen açıklamada, etkinlik kapsamında moderatörler kılavuzluğunda öykü ve deneme türünde metinlerin tüm katılımcılar tarafından okunup tartışıldığı ve uygulamalı olarak çeviriler de yapıldığı aktarıldı.

Açıklamada program sonunda aralarında Edit Tasnadi, Marietta Nagy, Nemes Krisztian ve Tarık Demirkan'ın olduğu Macaristan'da alanında uzman ve deneyimli çevirmenlerle bir toplantı gerçekleştirildiği ve toplantıda deneyimli çevirmenlerin bu alandaki teorik ve akademik bilgi, birikim ve deneyimlerini paylaştıkları belirtildi.

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Kaynak: AA

Yunus Emre Türk, Macaristan, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Macaristan'da, Türkçe-Macarca-Türkçe uygulamalı çeviri atölyesi düzenlendi - Son Dakika

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