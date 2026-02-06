Macaristan Paks 2 Nükleer Santrali İnşaatına Başladı - Son Dakika
Macaristan Paks 2 Nükleer Santrali İnşaatına Başladı

06.02.2026 12:27
Macaristan, Paks 2 Nükleer Enerji Santrali projesinin inşaatına UAEA standartlarıyla başladı.

BUDAPEŞTE, 6 Şubat (Xinhua) -- Macaristan Dışişleri ve Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) standartlarına uygun olarak Macaristan'ın Paks 2 Nükleer Enerji Santrali projesinin ilk çimento harcının dökülmesiyle resmen inşaat aşamasına geçtiğini açıkladı.

Szijjarto, proje sahasında yaptığı konuşmada, projenin UAEA kriterlerine göre hem hukuki hem de fiili olarak artık inşaat aşamasında bir nükleer enerji santrali olarak değerlendirildiğini söyledi.

Paks 2 projesinin, Macaristan'ın uzun vadeli enerji güvenliğini ve rekabet gücünü güçlendirmesinin beklendiğini belirten Szijjarto, bu projenin, Avrupa'da devam eden en büyük ve en gelişmiş nükleer tesis inşa projelerinden biri olduğunu ifade etti.

Szijjarto, Macaristan'ın enerji bağımsızlığını güçlendirmek ve elektrik arzında istikrarı sağlamak için projeye hız verilmesinin öncelikleri arasında olduğunu vurguladı.

Rusya'nın Devlet Atom Enerjisi Şirketi Rosatom, Macaristan ve Rusya arasında 2014 yılında imzalanan anlaşma kapsamında santralde iki yeni reaktör inşa edecek.

Kaynak: Xinhua

