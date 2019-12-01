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Macarlar ve Nusret'e yeni köprü

6 saat önce

Kullanımı büyük tehlike arz eden Macarlar-Karamanlar ve Nusret-Kepsut dere köprüleri Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından yıkılıp güvenli ve çift şeritli olarak yeniden inşa edildi.

Macarlar ve Nusret'e yeni köprü, System.String[]

Kullanımı büyük tehlike arz eden Macarlar-Karamanlar ve Nusret- Kepsut dere köprüleri Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından yıkılıp güvenli ve çift şeritli olarak yeniden inşa edildi. Trafiğe açılan köprüler sayesinde mahalleler arası ulaşım kısalarak güvenli hale getirildi.


Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığıkırsal mahallelerde çalışmalarına devam ediyor. Ömrünü tamamlayan merkez Altıeylül ilçesine bağlı kırsal Macarlar Mahallesiyle Karamanlar Mahallesi'ni birbirine bağlayan köprü ve Kepsut'a bağlı kırsal Nusret Mahallesi'ni ilçe merkeziyle Balıkesir'e bağlayan köprüyenilendi. Bölgede yaşayan vatandaşlar açısından büyük öneme sahip köprüler, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından yıkılıp yeniden inşa edilerek daha güvenli ve daha işlevsel hale getirildi.


Macarlar Mahallesi ile Karamanlar yollarını birbirine bağlayan köprü, birçok köye ulaşım sağladığı için kritik bir öneme sahipken Nusret Mahallesi'nden Kepsut ilçe ve Balıkesir merkeze bağlayan köprü de eski dar halinin yerine genişletilerek daha kullanışlı hale getirildi.


Macarlar'a ulaşım kolaylaştı


12 metre genişliğinde 61 metre uzunluğunda çift şeritli olarak inşa edilen Macarlar ve Karamanlar'ı birbirine bağlayan köprünün iki tarafına yaya kaldırımları yapılarak yayaların da güvenle kullanabileceği şekilde trafiğe açıldı. Köprünün trafiğe açılmasıyla birlikte Macarlar Mahallesi'nin çok sayıda köye ulaşımı kolaylaştı.


Nusret merkeze 20 km yaklaştı


Nusret kırsal mahallesine ulaşımı sağlayan aynı zamanda kullanımı büyük tehlike arz eden tek şeritli köprü, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri tarafından çift şeritli olmak üzere; 12 metre genişliğinde 30 metre uzunlunda iki tarafına yaya kaldırımı yapılarak trafiğe açıldı.


Köprülerin yapımının tamamlanarak trafiğe açılmasıbölge halkında yaklaşan kış mevsimi öncesinde büyük sevinç uyandırdı. - BALIKESİR

Nusret Gökçe, Balıkesir, Kepsut, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 12:33 Kaynak: İHA
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