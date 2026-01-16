Machado, Nobel Ödülünü Trump\'a Takdim Etti

Venezuelalı muhalif lider Maria Corina Machado, Nobel Barış Ödülü madalyasını Beyaz Saray'da gerçekleştirdikleri toplantı sırasında ABD Başkanı Donald Trump'a takdim etti. Trump, "Karşılıklı saygının harika bir göstergesi" ifadelerini kullandı.

Venezuelalı muhalif lider Maria Corina Machado, ABD Başkanı Donald Trump ile Beyaz Saray'da yaptığı görüşmenin ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu. "Venezuela halkının demokratik hakları için yürüttüğü mücadele" nedeniyle Nobel Barış Ödülü'ne layık görülen Machado, Nobel Barış Ödülü madalyasını gerçekleştirdikleri toplantı sırasında Trump'a takdim ettiğini söyledi. Machado bunu "Trump'ın özgürlükleri için gösterdiği benzersiz bağlılığın simgesi olarak" yaptığını vurguladı.

Trump, Machado'ya teşekkür etti

ABD Başkanı Donald Trump ise kendisine ait Truth sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda Machado'nun jestini doğrulayarak, "Bugün Venezuela'dan Maria Corina Machado ile tanışmak benim için büyük bir onurdu. Çok şey yaşamış harika bir kadın. Maria, yaptığım çalışmalar nedeniyle bana Nobel Barış Ödülü'nü takdim etti. Karşılıklı saygının harika bir göstergesi. Teşekkür ederim Maria!" ifadelerini kullandı.

ABD medyasının Beyaz Saray kaynaklarına dayandırdığı haberlere göre Trump'ın madalyayı kabul ettiği iddia edildi. Trump, konuyla ilgili yorum yapmadı.

Trump ve Machado Beyaz Saray'da görüşmüştü

ABD Başkanı Donald Trump, dün akşam Beyaz Saray'da Venezuela muhalefet lideri Maria Corina Machado ile bir araya gelmişti. Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt görüşme hakkında yaptığı açıklamada, "Başkanın bu toplantıyı sabırsızlıkla beklediğini ve Venezuela halkının çoğu için gerçekten olağanüstü ve cesur bir ses olan Machado ile iyi ve olumlu bir görüşme olmasını beklediğini biliyorum. Bu nedenle Başkan, ülkedeki gerçekler ve neler olup bittiği hakkında onunla konuşmayı açıkça sabırsızlıkla bekliyor" ifadelerini kullanmıştı.

Machado Nobel Barış Ödülü'ne layık görülmüştü

Venezuela'da 1967 yılında doğan ve geçtiğimiz 3 Ocak'ta ABD tarafından kaçırılan Devlet Başkanı Nicolas Maduro yönetimine karşı mücadelesi ile tanınan Machado, "Venezuela halkının demokratik hakları için yürüttüğü mücadele" nedeniyle Nobel Barış Ödülü'ne layık görülmüştü. Machado, daha önce yaptığı açıklamalarda ödülü Trump'a vermeyi planladığını ifade etmişti. - WASHINGTON