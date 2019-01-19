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Maçın Ardından

35 dakika önce

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında konuk olduğu Galatasaray'a 6-0 yenilen MKE Ankaragücü'nün teknik direktörü Mustafa Kaplan, maçın başında yedikleri golün dirençlerini kırdığını söyledi.

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Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında konuk olduğu Galatasaray'a 6-0 yenilen MKE Ankaragücü'nün teknik direktörü Mustafa Kaplan, maçın başında yedikleri golün dirençlerini kırdığını söyledi.

Türk Telekom Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Kaplan, "Takım olarak buraya gelirken bütün hazırlıklarımızı yaptık ama maçın başında yediğimiz gol direncin düşmesine neden oldu. İlk 28 dakikada 3 gol yedik. Bu bize hiç yakışmadı." dedi.

Galatasaray'ı kutlayan Kaplan, "Savunmada verdiğimiz pozisyonları gole çevirdiler. Mecburiyetten oyuncu değişiklikleri yaptık. Bugün camiamızı üzdük ama önümüzdeki haftadan itibaren onları mutlu etmek için elimizden gelenin fazlasını yapacağız. Camiamızdan özür diliyorum." diye konuştu.

Mustafa el Kabir'in izinsiz bir şekilde kadroya dahil olmadığı yönündeki iddialarla ilgili soru üzerine Kaplan, "Ufak bir sakatlığı vardı ama kendisini oynatmak istiyorduk. Kendisi oynamak istemediğini, sakatlığın uzayabileceğini söyledi. Doktorumuz, 'Oyuncu isterse bu sakatlıkla oynatabiliriz.' dedi. Oyuncu istemediği, kafa olarak rahat olmadığı için sahaya sürmedik. Önümüzdeki hafta Aytemiz Alanyaspor maçında oynatmak için böyle bir karar aldık." ifadelerini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 10:00 Kaynak: AA

Spor
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