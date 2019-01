Maçın Ardından

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında ağırladığı Medipol Başakşehir 'e 4-2 mağlup olan Trabzonspor 'un teknik direktörü Ünal Karaman , kaybettikleri için üzgün, ancak oyuncuların gösterdiği duruştan dolayı da memnun olduğunu söyledi.Karaman, Medical Park Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, kaybetmenin üzücü olduğunu belirtip, her şeye rağmen oyuncularına gösterdikleri mücadeleden dolayı teşekkür ettiğini aktardı.Zorlu dönemde oyuncuların farklı duruş sergilediğini ifade eden Karaman, "Kendi özellikleri içinde beklentimiz var. Onlar da bu özellikler içerisinde cevap vermeye çalışıyorlar. Sezon başından beri bizi yalnız bırakmayan taraftarlara teşekkür ediyorum. Mali tablo konusunda sayın başkanımız Ahmet Ağaoğlu nezdinde yönetim kurulumuz bir kurtuluş savaşı veriyor. Her şeye rağmen bu mücadeleyi veren topluluğa, sahadaki bu duruş, mücadele yakışır. Elbette zaman zaman kötü sonuçlar da alacağız ama hiçbir zaman niyetlerinden şüphe etmeyeceğiz." diye konuştu.Karaman, oyuncuların sakatlıklara karşın büyük özveride bulunduğunu anlatarak, "Lig, kupa maçı derken kadro derinliğimiz azaldı. Maalesef bu bizi zor duruma düşürecek. Genç oyuncularımız gündeme gelecek ama meyvelerin olgunluk süresi var. Zaman içinde onları hazırlamaya çalışıyoruz. Sakatlığı bulunan ve milli takımlarda bulunan oyuncularımızın dönüşüne, yine Jose Sosa 'nın dönüşüne acil ihtiyaç var. Pereira sorunu eklendi. Ekuban'ın da durumu belirsiz. Hugo , ağrı kesiciyle oynadı, onun nasıl döneceğini bilmiyoruz. Her şeye rağmen inananlarla mücadelemizi sürdüreceğiz. Kaybettiğimiz için üzgünüz ama oyuncuların gösterdiği duruştan memnunum." şeklinde konuştu.Bordo-mavili teknik adam, hakem Halil Umut Meler'in yönetimine ilişkin ise şunları söyledi:"Bugün baktığımızda ince pozisyonlarda birçok konuyu dikkate alabilirsiniz. Sanıyorum bununla alakalı yönetim kurulumuzun yarın bir görüşü olabilir. Biz Halil Umut Meler kardeşimizi seviyoruz. Genç, istikbali olan bir kardeşimiz. Bugün baktığımızda kritik nokta içerisinde farklı değerlendirilebilecek birçok pozisyonu gündeme getirebilirsiniz. Bu işin içerisinde küçük düdükler, detaylar çok önemlidir. Bizim kardeşimizde art niyet aramamız söz konusu değil. Biz yine destekleyeceğiz çünkü onların bu desteğe ihtiyacı var. Saha içerisinde yoklukla mücadele eden, işini yapmaya gayret gösteren insanların heyecanı, hevesi de kursağında bırakılmamalı. Ben anlayışla karşılıyorum. Sabır noktasında belli duruşta kalmak gerekiyor. Hala o insanların kendilerine teslim edilen görevi, adalet içerisinde yerine getirme noktasında doğru duruş içinde olduklarını düşünüyorum. Hata biz de yapıyoruz, onlar da yapabilir ama detaylı bilgi hafta içinde sizlerle paylaşılır."