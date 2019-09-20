Görme Engelli Futbol Milli Takımı oyuncusu Kahraman Kurbetoğlu, Belçika'yı 1-0 yenerek önemli bir maçı kazandıklarını söyledi.

IBSA Avrupa Görme Engelliler Futbol Şampiyonası'ndaki üçüncü maçında Belçika'yı 1-0 yenen Türkiye'nin galibiyet golünü atan milli oyuncu Kahraman Kurbetoğlu, "Çok gerilimli bir maçtı. Biraz Türklere oyun oynuyorlar. Biz ona gelmemeliydik. Hemen atlattık. Eksikken golü bulduk. İyi mücadele ettik. Onlar da çok iyi hazırlanmışlar. Bu turnuvada gruptan çıkma şansı vardı Belçika'nın bu maçı alsaydı. Bizim kaybetme lüksümüz yoktu. Almamız gerekiyordu, aldık. Yarın da Romanya'yı yenip, yarı finalde mücadele edeceğiz." dedi.

Milli oyuncu Ramazan Kunduz da çok zor bir maç olduğunu ifade ederek, "Kıran kırana bir maçtı. Rakibimiz biraz sert oynayarak gerçekten bizi yıprattı. Rakibimizi yenebilirdik ama hakemi de dualarla yendiğimizi düşünüyorum. 3 kişi kaldıktan sonra elimize bir bomba geldi ve onu kendimize değil de rakibimize doğru patlattık ve Allah'ın izniyle maçımızı kazandık. Şimdi yarın Romanya'yı da yenip rakibimizi bekleyeceğiz." diye konuştu.



TFF Engelliler Koordinasyon Kurulu'ndan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Erdem de Belçika maçının önemine dikkati çekerek, şunları kaydetti:



"Mutlak galip gelmemiz gereken bir maçtı. Rakip de güçlüydü. Çok yüksek tempoda geçti. Futbolcularımız gerçek anlamda iradelerini ortaya koydu. Oyuncularımız, çalışkanlıklarıyla, cesaretleriyle, mücadele azimleriyle 1-0 da olsa maçı kazandı. Önemli olan da kazanmaktı. Yarın Romanya ile karşılaşacağız. Romanya'yı da yenersek ülke olarak 'Sesi Görenler'imizin yolu açık."