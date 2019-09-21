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Maçın ardından

3 dakika önce

TFF 1. Lig'in 5. haftasında konuk ettiği Bursaspor'u 4-1 yenen Adana Demirspor'un teknik direktörü Uğur Tütüneker, "Dört gol bulduk, iyi bir oyun oynadık.

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TFF 1. Lig'in 5. haftasında konuk ettiği Bursaspor'u 4-1 yenen Adana Demirspor'un teknik direktörü Uğur Tütüneker, "Dört gol bulduk, iyi bir oyun oynadık. Belki 6-7 gol atabilirdik." dedi.

Tütüneker, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, oyuncularının karşılaşmaya çok iyi çalıştığını söyledi.

Futbolda üçüncü bölgenin kendisi açısından çok önemli olduğunu vurgulayan Tütüneker, şöyle konuştu:

"Takım halinde orada bulunmamız lazım. Bütün takımı tebrik etmek istiyorum. Antrenmanlarda uyguladıklarımızı harfiyen yaptılar. Bu bir başlangıç, şampiyonluk yolunda daha çok yolumuz var. Takım istediklerimizi yapmaya çalışıyor. Dört gol bulduk, iyi bir oyun oynadık. Belki 6-7 gol atabilirdik. Defansta iyi durduk. Bursaspor iyi takım ama bu maçı hak ettik."

Bursaspor cephesi

Bursaspor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, deplasmanda 2-0 geriye düştükten sonra oyuna denge getirmenin kolay olmadığını belirtti.

İkinci yarı değişiklikler yaparak maça ortak olmayı düşündüklerini anlatan Koşukavak, "Sonuç itibarıyla olmadı, kaybettik. Türkiye futbolunda değişmesi gereken şeyler varsa, kariyeri bitmiş arkadaşlara maç verirken biraz dikkatli olmakta fayda var. Başka bir şey söylesem fayda yok. Herkes bir şeyler söylüyor ama değişen bir şey yok." ifadelerini kullandı.

Koşukavak, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından ulusal lisans şartlarını yerine getirmediği gerekçesiyle takımlarına verilen üç puan silme cezasıyla ilgili şunları kaydetti:

"Halledilebilir diye düşünüyordum. Bu, bizi biraz olumsuz etkiledi. Sonuç itibarıyla maç kazanmak, puan almak kolay değil. Biz iskeleti olmayan kadroyuz. Bu ligde, sezon başı itibarıyla iskeleti olmayan tek kadro biziz. Böyle 3 puan silmeler kulüpler için çok kötü."

Türkiye Futbol Federasyonu, Adana Demirspor, Bursaspor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 10:42 Kaynak: AA
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