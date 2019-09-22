IBSA Görme Engelliler Avrupa Futbol Şampiyonası yarı finalinde Fransa'ya 3-1 mağlup olan milli takımın oyuncusu Abdullah Sümer, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na gitmeyi çok istediklerini ancak bunu başaramadıkları söyledi.

İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenen şampiyonada milli oyuncu Abdullah Sümer, Fransa ile yapılan yarı final maçının ardından AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Şampiyonaya üzerlerinde bir ağırlık varmış gibi başladıklarını, Fransa karşısında daha rahat oynadıklarını belirten Abdullah Sümer, "Ne kadar zorlansak da yine de iyi mücadele ettiğimizi düşünüyoruz. Tokyo'ya gitmeyi çok istedik ama bunu beceremedik. Şanssız yediğimiz iki golle maç 3-1 bitti. Özellikle 2. ve 3. gollerde çok şanssızdık. Yapacak bir şey yok, artık şu anı unutup üçüncülük maçına odaklanacağız. Sonuçta ortada bir derece var ve onu almak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Engelliler Koordinasyon Kurulundan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Erdem de maçta Fransa'ya göre daha iyi oynayan taraf olduklarını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Büyük bir kısmetsizlik oldu. Maça iyi başladık. Daha maçın başlarında goller bulabilirdik. Fransa da güçlü takım ama biz Fransa'dan daha üstün top oynadık. Öne geçmemize rağmen maalesef bir de kırmızı kart görmüş olduk. Sahada bir kişi eksikken bir gol yedik 2-1 oldu. Yine de sporcularımız maçı çevirmeye çalıştı. Yürekten kutluyoruz. Hepsi gerçek anlamda yiğitçe mücadele verdi. Türkiye ilk dördün arasına girdi. İnşallah önümüzdeki şampiyonalarda finaller bizim olacak."

Esenli: "İnşallah üçüncülüğü alırız"

Karşılaşmayı izleyen Türkiye'nin Roma Büyükelçisi Murat Salim Esenli, şunları ifade etti:

"Üzüldük. İlk golü biz attık. Skor 3-1 ama oyuncularımızın hepsi varlarını yoklarını ortaya koydu. Sonuna kadar mücadele ettiler. Kıran kırana bir mücadele verdiler. Futbolda maalesef yenmek de var yenilmek de."

Milli takımın sahadan yenik ayrılsa da müthiş bir mücadele gösterdiğini vurgulayan Esenli, "Ümit ediyorum takımımız üçüncülük için daha iyi mücadele edip neticeyi alacak. İnşallah üçüncülüğü alırız. Oyuncularımızın hepsini tek tek tebrik ettim. Hepsi üzgün. Moral vermeye çalıştım. Çok daha farklı bir sonuç bekliyorduk. Hiçbir şeyi eksik yapmadılar." diye konuştu.