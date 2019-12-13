Maçın ardından - Son Dakika
Son Dakika Spor Maçın ardından - Son Dakika Spor

Maçın ardından

2 gün önce

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, UEFA Avrupa Ligi'nde takımının Wolverhampton'a 4-0 yenildiği maçta istedikleri iyi sonucu alamamanın üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi.

Maçın ardından, System.String[]

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, UEFA Avrupa Ligi'nde takımının Wolverhampton'a 4-0 yenildiği maçta istedikleri iyi sonucu alamamanın üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi.

Avcı, karşılaşma sonrası yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada, rakipleri karşısında maça iyi başladıklarını belirterek, "Grubun son maçını iyi bitirmek istiyorduk. Kadronun yüzde 40'ı yeni oynayan isimlerden kuruluydu." dedi.

Rakipleri karşısında ilk yarıda dengeli bir oyun sergilediklerini kaydeden Avcı, "İlk 45 dakika bittiğinde karşılıklı fazla üstünlük yoktu. Pozisyon zenginliği de olmadı. Genç oyuncuların oyuna daha ısınır, alışır durumunu oluşturmuştuk. 55. dakikaya kadar fazla özgüven geldi. Özgüven bazen tehlikeli olabiliyor. 55 ile 65. dakika arası gol yiyebiliriz ama oyun disiplininden, pozisyon sadakatinden kopmaların ve dağılmaların olmaması gerekiyor. Sonrasında oyun koptu." diye konuştu.

Avrupa Ligi'ni kötü bitirdiklerini anlatan Avcı, "Zaman zaman fazla süre alamayan oyuncuların uluslararası deneyim kazandığı bir turnuva olarak değerlendireceğiz. Süper Lig iyi gidiyor. Avrupa doğru gitmedi. Türkiye Kupası da yeni başladı." değerlendirmesinde bulundu.

Abdullah Avcı, Beşiktaş, Avrupa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 02:38 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Dorukhan Toköz'den müjdeli haber! Fitness çalışmalarına başladı
Beşiktaş, Marcelo için harekete geçti! Loris Karius'un sevgilisi Sophia Thomalla'nın takvim pozları yürek hoplattı Sosyal medya fenomeni Merve Taşkın'ın küvet pozuna beğeni ve yorum yağdı!

Son Dakika Haberleri
08:55 Trabzonspor'a ikinci İranlı stoper - Son Dakika Spor
08:54 Girişimci sporcular öğrencilerle buluştu - Son Dakika Spor
08:45 Galatasaray Onyekuru'yu kiralıyor! İşte sözleşme detayları! - Son Dakika Spor
08:45 Mangala ve Koridor yarışmalarına büyük ilgi gösterildi - Son Dakika Spor
08:41 Türkiye Erkekler Voleybol 2.Ligi 3.Grup - Son Dakika Spor
23:27 Fatih Terim: Başta ben hatalıyım, yakışmadı bize - Son Dakika Spor
22:42 Ankaragücü beraberliği sonrası taraftarlar Fatih Terim'i istifaya davet etti - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.12.2019 09:01:49. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Maçın ardından - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]