Maçın ardından - Son Dakika

Maçın ardından

TFF 1. Lig'in 31. haftasında konuk ettiği Adana Demirspor'a 2-1 yenilen Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un teknik direktörü Mehmet Özdilek, önemli bir şansı kullanamadıklarını dile getirdi.

TFF 1. Lig'in 31. haftasında konuk ettiği Adana Demirspor'a 2-1 yenilen Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un teknik direktörü Mehmet Özdilek, önemli bir şansı kullanamadıklarını dile getirdi.

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Özdilek, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, iyi oynadıkları müsabakadan mağlup ayrıldıkları için üzgün olduklarını söyledi.

Zor bir mücadele olduğunu aktaran Özdilek, "Final niteliğinde bir müsabaka. Bugün kazansaydık, muhtemelen ligin yüzde 70-80'lik kısmını halletmiş olacaktık. İlk devre beklediğim gibi geçti. Oyuna hakim olan takımdık ve çok da güzel bir gol bulduk. İkinci yarı oyuncularıma basit hatalar yapmamamız gerektiğini ifade etmiştim ama bundan başarılı olamadık." diye konuştu.

Mehmet Özdilek, oyuncuların performansının ikinci golden sonra düştüğünü vurgulayarak, "Futbolda gol yiyebilirsiniz ama sonra reaksiyon göstermeniz gerekiyor. Biz tam tersi, oyunu kabullenişi seçtik. İkinci golü yiyince de otomatikman oyuncuların moralleri çöktü. Bu tür müsabakalarda performans beklediğin futbolcular belirleyici unsur oluyor ama bu beklentimin altında kalındı." ifadelerini kullandı.

Kalan 3 haftada mücadeleden kopmayacaklarını dile getiren Özdilek, şunları kaydetti:

"Takımımızı buraya kadar bu oyuncular getirdi. Son 3 haftada yine yakışan şekilde mücadele edip, bu rekabetin içinde olacağız. Bugün sonuçlara baktığımız zaman, ilk iki iddiasının devam ettiğini görüyoruz. Her maç çok daha kıymetli olmaya başladı. Bugün ciddi anlamda üzüntülüyüz ama yarın itibarıyla hayata dönmek zorundayız. 4 gün sonra çok önemli bir müsabaka oynayacağız. Böyle bir skoru beklemiyordum ama futbolun içinde bunlar var. Kafamızı öne eğmeyeceğiz, yukarı kaldıracağız. Süper Lig'e çıkmak için her türlü mücadelenin içinde olacağız. Ben bu takıma inanıyorum. Bunu yapacak güçteler."

Dumlupınar: "Hak edilmiş bir galibiyet aldık"

Adana Demirspor Teknik Sorumlusu Cüneyt Dumlupınar, kazandıkları için mutlu olduklarını anlatarak, "Böyle zorlu bir mücadeleyi kazanmış olarak Adana'ya döneceğimiz için mutluyuz. İyi bir oyunla, hak edilmiş bir galibiyet aldık. Önümüzde 6 maçlık bir sezonumuz vardı ve çok iyi hazırlık dönemi geçirdik. Biz maç maç bakıyoruz. Bugün de final maçlarımızdan birini Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a karşı oynadık." şeklinde konuştu.

Kalan maçlara odaklanacaklarına dikkati çeken Dumlupınar, "Bu akşam sevineceğiz ama yarından itibaren Altay maçına odaklanacağız. Bu maçı sadece bir takım olarak kazanmadık, Adana şehri olarak da kazandık. Bizler sahada mücadele ettik ancak onların duaları bizimleydi. Adana şehri Süper Lig'i hak ediyor." diyerek sözlerini tamamladı.

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Haber Yayın Tarihi: 01.07.2020 23:35 Kaynak: AA

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