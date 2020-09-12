Galatasaray - Gaziantep maçının ardından - Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim - Son Dakika

Galatasaray - Gaziantep maçının ardından - Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, İspanya'nın Celta Vigo takımında oynayan milli futbolcu Okay Yokuşlu'ya teklif götürdüklerini ancak kulübünden dolayı transferin gerçekleşmediğini söyledi.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, İspanya'nın Celta Vigo takımında oynayan milli futbolcu Okay Yokuşlu'ya teklif götürdüklerini ancak kulübünden dolayı transferin gerçekleşmediğini söyledi.

Terim, Süper Lig'in ilk haftasında Türk Telekom Stadı'nda Gaziantep FK'yi 3-1 yendikleri maçtan sonra düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Orta saha transferiyle ilgili konuşan Terim, "Okay için bir teşebbüsümüz oldu. Okay'ı istedik, istiyorum da ama bildiğim kadarıyla Celta Vigo takımının bırakma niyeti yok. Şu anda öyle bir şey olması söz konusu değil. Orta sahanın her yerine oyuncu arıyoruz." ifadelerini kullandı.

"İyi bir başlangıç yaptığımız için memnunum"

Terim, sezona iyi bir başlangıç yaptıkları için memnun olduğunu söyledi.

Müsabakada etkili oynadıklarını aktaran tecrübeli teknik adam, "Pas sayımızı aşağı çektik ama daha etkili paslarla hızlı hücum ettik. Burada ön alanda oynayan futbolcularımızın hareketliliği önemliydi. Rakibimizin tek hatta kaldığını bildiğimizden aradaki boşlukları değerlendirdik. 23 şut atmışız. Bu, çok önemli bir sayı. 18 içinde de topla 30'un üzerinde buluşmuşuz. Biraz daha becerili olabilseydik sonuç çok daha farklı olabilirdi. Ancak neticede 3 puanı almak önemli. İyi bir başlangıç yaptığımız için memnunum. Oyuncularımı da tebrik ederim." değerlendirmesinde bulundu.

Emre Kılınç, Taylan Antalyalı ve Belhanda yorumu

Fatih Terim, etkili performanslarıyla galibiyette önemli rol alan Emre Kılınç, Taylan Antalyalı ve Younes Belhanda hakkında görüşlerini aktardı.

Emre Kılınç'ın iyi oynadığını anlatan Terim, şunları kaydetti:

"Emre'nin doğrudan defans arkası koşuları çok faydalı oldu. Attığı gol de çok şıktı. Taylan her geçen gün daha iyi oynuyor. Fizik açısından ve teknik anlamda her gün kendisini geliştiriyor. Bildiğimiz Taylan 10 numaraydı ama şimdi hem 6 hem de 8 oynayabiliyor. Her tarafta oynayabilen bir genç kazandığımız için çok mutluyum. Belhanda da çok koştu, çok mücadele etti ve iyi oynadı. Orta sahamızdan memnunum. İkinci yarı biraz düştüler ama değişikliklerle bunu kapattık."

"Arda'dan çok memnunum"

Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü, 9 yıl sonra Galatasaray'a dönen Arda Turan'ın performansından memnun olduğunu dile getirdi.

Terim, Arda'nın transferi konusunda ısrarcı olduğunu hatırlatarak, şöyle devam etti:

"Hem şifahen hem de yazılı olarak çok ısrar ettiğim bir oyuncuydu. Çok iyi oynadı bana göre. Çok istekli, çok mutluydu. Mutlu insanlar da iyi performans verirler. Arda'dan çok memnunum. Gol de yapabilirdi, golleri de attırabilirdi. 60. dakikalarda kendi bekinin çizgisine gelip top kazanma mücadelesini yapan Arda'yı görmek, onun futbolu ne kadar çok özlediğinin en önemli göstergesi. Arda bize çok faydalı olacak. Arda, orijinal bir Galatasaraylı. Kendi yuvasında. Çok mutluyum. Şimdi olağanüstü işler yapmıyor ama futbol oynamadığı süreyi düşününce iyi bir başlangıç yaptığı düşüncesindeyim. Daha da iyi olacak."

"Belhanda bizim önemli ve kıymetli bir oyuncumuz"

Terim, takımdan ayrılması gündemde olan Younes Belhanda'nın kıymetli bir futbolcu olduğunu söyledi.

Transfer döneminin sonuna kadar birçok şey olabileceğini anlatan Terim, şu ifadeleri kullandı:

"Belhanda gider, gitmez bilmiyoruz ama profesyonel hayatta her an her şey olabiliyor. Her kulüp de her şeye hazırlıklı olmalıdır. Belhanda bizim önemli ve kıymetli bir oyuncumuz. Havalimanında karşılamaları çok sevmiyorum ama hizmet etmiş futbolcuları en iyi şekilde yolcu etmeyi, ona sevgi göstermeyi, yaptığı hizmetin karşılığında saygı göstermeyi çok seviyorum. Bu ilişkiler çok önemli. Belhanda, şartlar ne olursa olsun iyi bir profesyonel oyuncu örneği gösteriyor. 5 Ekim'e kadar birçok şey olabilir. Kulüplerin ve oyuncuların kendi tasarrufları vardır. Oyuncularımı teknik manada anlamak ve hazırlamak zorundayım. Bu biz antrenörlerin işine benziyor. Her an gidecekmiş gibi bir küçük valiz vardır. Bir de uzun kalacakmış gibi büyük valiz vardır. Profesyonel hayat böyle."

Fatih Terim, Süper Lig'de sezona bir isim önerisinin sorulması üzerine, "Korona 2 olsun. Birincisini oynadık bu ikincisi. İşin esprisi bir tarafa, seyircisiz her kulüp için çok zor. Büyük kulüpler için daha da zor. Parasal yönü bir tarafa işin manevi yönü ve keyfini anlamış olur. İnşallah o günleri hep beraber görürüz. Ülkemiz sıkıntısız, en az zararla atlatır. Hepimizin sevinçleri ve üzüntüleri paylaştığı bir ortama tekrar kavuşuruz. İsim aklıma gelmiyor ama karar merci olan federasyonumuz en iyisini yapacaktır." diyerek sözlerini tamamladı.

Galatasaray - Gaziantep maçının ardından - Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim

Younes Belhanda, Fatih Terim, Celta Vigo, Futbolcu, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2020 23:47 - Kaynak: AA

Son Dakika Spor Galatasaray - Gaziantep maçının ardından - Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim - Son Dakika Spor

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