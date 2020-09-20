Maçın ardından - Son Dakika

Maçın ardından

TFF 1. Lig'in 2. haftasında sahasında Menemenspor ile 1-1 berabere kalan Giresunspor'un teknik sorumlusu Ümit Şengül, "Oyuncularımız yeni yeni adapte oluyor.

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TFF 1. Lig'in 2. haftasında sahasında Menemenspor ile 1-1 berabere kalan Giresunspor'un teknik sorumlusu Ümit Şengül, "Oyuncularımız yeni yeni adapte oluyor. Bunun zorluğunu yaşadık." dedi.

Şengül, karşılaşma sonrası düzenlediği basın toplantısında, Menemenspor karşısında istedikleri oyunu sahaya yansıtamadıklarını söyledi.

Henüz tam olarak oyuncuların adapte olmadıklarına işaret eden Şengül, "Bu ikinci maçımız. Oyuncularımız yeni yeni adapte oluyor. Bunun zorluğunu yaşadık. İlk yarıda tutuk oynadık. İkinci yarıdaki değişikliklerle oyunu ön tarafa atmaya çalıştık. Golü bulduk. Uzatmanın uzatmasında golü yedik." diye konuştu.

Şengül, 16 yeni transfer yaptıklarını, sürecin kolay olmadığını belirterek, "Birlikte oynadıkça daha iyi olacağız. Bu takımla hedefimiz Süper Lig'e çıkmak. Bunun için katetmemiz gereken yol var. Oynadıkça daha güzel şeyler ortaya çıkacak." ifadelerini kullandı.

Menemenspor cephesi

Menemenspor Teknik Sorumlusu Dilaver Mutlu ise son saniye golüyle 1 puan aldıklarını kaydederek, şunları kaydetti:

"İyi futbolumuzu yansıtıp puan veya puanlar almak istiyorduk. Maça iyi hazırlanmıştık. Bugün iyi oynadık, iyi mücadele ettik. Son saniyeye kadar mücadele ettik. Son saniyede de olsa golü bulduk. İyi yoldayız. Son dakikaya kadar savaşıyoruz. Geçen seneki tempomuzu yakalamaya çalışıyoruz. Yakalarsak iyi sonuçlar alacağımıza inanıyoruz."

Türkiye Futbol Federasyonu, Giresunspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2020 21:43 - Kaynak: AA

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