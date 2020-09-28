Maçın ardından - Son Dakika

Maçın ardından

TFF 1. Lig'in 3. haftasında konuk ettiği Altınordu'ya 2-1 mağlup olan Beypiliç Boluspor'un teknik direktörü Ahmet Taşyürek, "Yakaladığımız pozisyonları değerlendirmeyi ve kolay gol yememeyi öğrenmemiz lazım." dedi.

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TFF 1. Lig'in 3. haftasında konuk ettiği Altınordu'ya 2-1 mağlup olan Beypiliç Boluspor'un teknik direktörü Ahmet Taşyürek, "Yakaladığımız pozisyonları değerlendirmeyi ve kolay gol yememeyi öğrenmemiz lazım." dedi.

Taşyürek, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, karşılaşmaya kazanacaklarına çok inanarak çıktıklarını belirtti.

Yedikleri şok bir golün karşılığını vermelerine ve çok pozisyon bulmalarına rağmen sahadan mağlup ayrıldıklarını dile getiren Taşyürek, "Yakaladığımız pozisyonları değerlendirmeyi ve kolay gol yememeyi öğrenmemiz lazım. Oyuna giren arkadaşlarımızın katkılarının bu şekilde az olmaması lazım. Kırılma anlarında çok net pozisyonlar var ama işin özünde 2 iç saha maçında da mağlup olduk." şeklinde konuştu.

Taşyürek, bundan sonra cumartesi günü deplasmanda Giresunspor ile oynayacakları maça hazırlanacaklarını, orada bu mağlubiyeti telafi ederek milli maç arasına bu şekilde girmek istediklerini ifade etti.

Yenilgi nedeniyle taraftarlardan da özür dileyen Taşyürek, şunları söyledi:

"Oyuncularım bugün kazanma adına çok istekliydi. Son dakikalarda aslında sakin ve sabırlı olup, ligin uzun olduğunu unutmamaları gerekiyordu. Rakip de girdiği pozisyonu golle sonuçlandırınca üzgün şekilde haftayı tamamlamış oluyoruz."

Altınordu cephesi

Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, ligin 3 haftasının geride kaldığını anımsatarak, "İlk hafta deplasmanda kazanmıştık. Geçen hafta oynadığımız oyunu sonuca çeviremedik. Mağlup olduğumuz bir maçtı ama oyunun her geçen gün arttığını hem antrenmanlarda hem de maçlarda gözlemliyoruz. Futbolcularımızın bireysel performanslarını ve takım performansını yukarı çekme ve uyumu bir şekilde aşma anlamında önümüzdeki haftalarda daha iyi olacağımızı biliyoruz." diye konuştu.

Bolu'ya kazanmak için geldiklerini ve bunu başardıklarını anlatan Eroğlu, "Tabii Boluspor da geçen hafta Adana Demirspor deplasmanından beraberlikle döndü. Hücum hattında süratli oyuncuları var. Biz maçın başında istediğimiz o pas trafiğini tutturamadık. Rakibin beklediği bölümlerde oyun organizasyonunu istediğimiz gibi yapamadık. Yaptığımız pas hataları ile etkili olamadık. 1-1'den sonraki süreçte iki takım için de tempo çok yüksek olmadı. Ama biz topa sahip olarak oynamaya çalıştık. Rakibin de 1-2 net pozisyonu vardı. Ama biz de ceza sahası girişlerinde son pası ya da kilit pası daha iyi kullanabilseydik belki daha çok pozisyona girecektik. Güzel bir dakikada golü bulduk. Bu anlamda da mutluyuz. Üç haftada 6 puan aldık." ifadelerini kullandı.

Eroğlu, galibiyet golünü atan futbolcuları Burak İnce'nin daha 16 yaşında olduğunu da hatırlatarak, sözlerini şöyle tamamladı:

"Gol atan oyuncumuz Burak İnce 16 yaşında. Bizim için değerli. Bu sene yetiştirici kimliğimiz devam ediyor. Yarışın içinde de olmak istiyoruz. Düşüncemiz, ilk haftalarda yakaladığımız bu çıkışı devam ettirmek. Bu gerçekleşecek. Takım uyumunu ve istediğim taktik seviyeyi yakaladıktan sonra da çok güçlü bir takım haline geleceğiz."

Türkiye Futbol Federasyonu, Altınordu, Boluspor, oyunlar, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2020 22:43 - Kaynak: AA

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