Maçın ardından - Son Dakika

Maçın ardından

01.11.2020 22:09
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Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, takımının Yeni Malatyaspor'u 1-0 yendiği maçta önemli bir galibiyete imza attıklarını söyledi.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, takımının Yeni Malatyaspor'u 1-0 yendiği maçta önemli bir galibiyete imza attıklarını söyledi.

Yalçın, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, moral açısından kazanmaları gereken bir mücadeleyi geride bıraktıklarını belirterek, "İleriye pozitif bakmak açısından önemli bir galibiyet aldık." dedi.

Çok savunma yapan bir takıma karşı oynadıklarını vurgulayan Yalçın, "Rakibi açmak için gol bulmak zorundaydık. Zaman zaman pozisyonlar bulduk. İkinci yarı attığımız gol kazanmamızı sağladı." diye konuştu.

Takımın yavaş yavaş kendini bulduğunu kaydeden Yalçın, "Performans ve oyun olarak iyiye gidiyoruz. Şablonu oturtmaya çalışıyoruz. Geçen sezona göre farklı bir kadro var, bu zaman alıyor. Şu anda o zamanı en doğru şekilde kullanmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

İdeale yakın bir kadroyla oynadıklarını anlatan Yalçın, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Josef, Gökhan Töre, Hasic, N'Koudou yok. Bu oyuncuların katılımıyla daha alternatifli bir kadroya sahip oluruz. Ghezzal'i çıkarmayı düşünüyorduk ama sahaya koyacak oyuncu yoktu. Onu tutmak zorunda kaldık. Takım yüzde 60-70 hazır durumda görünüyor. Diğer oyuncular katıldığında daha alternatifli kadro olacak ve hamleleri farklı yapabiliriz."

Golcü sıkıntısı yaşamadıklarını belirten Yalçın, "Aboubakar ve Larin gibi ön tarafta her an gol atabilecek önemli oyunculara sahibiz. Gol de atıyorlar. Oyuncularımız iyi bize çok maç kazandırırlar." ifadelerini kullandı.

Dorukhan Toköz'ün takımda kalıp kalmayacağı yönündeki soruya Yalçın, "Dorukhan 25 yaşında, A Milli Takım oyuncusu. Biz de kullanıyoruz. Kontrat konusu başkan ve yönetimin işi. Ne zaman kontrat yapmak isterlerse yaparlar, mevzu beni aşar." değerlendirmesinde bulundu.

Ljajic'in durumu

Adem Ljajic'in özel hayatına dikkat etmediği yönündeki eleştirilere yanıt veren Yalçın, şunları söyledi:

"Özel hayatı beni ilgilendirmiyor. Ne zaman güçlenirse, istediğimiz seviyeye gelirse, bizim istediğimiz mantalitede oynarsa Adem'i sahada görebiliriz. Bugün Oğuzhan'ı kullandık, Mensah'ı kullandık. Adem Ljajic yetenekli oyuncu. İstek olarak, güç olarak verim alacağımızı düşündüğümüz zaman sahada olacak. Şu anda düşünmüyoruz. Orada alternatif çok fazla. Orta saha kalabalık, orada formayı almak zor. Formayı almak için şartları zorlamanız lazım."

Yeni Malatyaspor, Adem Ljajic, Beşiktaş, oyunlar, Spor, Son Dakika

- Kaynak: AA

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