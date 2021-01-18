Maçın ardından - Son Dakika

Maçın ardından

18.01.2021 22:19
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Süper Lig'in 19. hafta maçında ağırladıkları Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a 2-1 yenilen Kasımpaşa'nın teknik direktörü Fuat Çapa, oyuncularının talimatlarını tam olarak yerine getirmediğini söyledi.

Süper Lig'in 19. hafta maçında ağırladıkları Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a 2-1 yenilen Kasımpaşa'nın teknik direktörü Fuat Çapa, oyuncularının talimatlarını tam olarak yerine getirmediğini söyledi.

Çapa, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, "Yaptığımız analizlerde şunu net bir şekilde gördük; genelde Gomes'e uzun top oynayıp ikinci toplarla pozisyon üretmeye çalışıyorlardı veya kanatta bire birde etkili olan oyuncuları değerlendirip oradan pozisyon bulmaya çalışan Erzurumspor vardı. Bunun karşılığında atılan uzun toplara karşın orta saha oyuncularının biraz daha yakın oynamasını ve kenardaki oyuncuları bire bir bırakmayıp daha çok ikiye bir pozisyonda yakalayıp o şekilde karşılık vermek istedik. Maalesef yemiş olduğumuz birinci golde de gördük ki maçtan önce vermiş olduğumuz talimatlar tam olarak yerine getirilmedi." ifadelerini kullandı.

Geriye düştükten sonra oyunun ortada geçtiğini belirten Çapa, "İkinci yarıda yapmış olduğumuz değişikliklerle biraz daha önde, riskli ve sert oynamaya karar verdik. Nitekim 18'e kadar olumlu işler yaptık ama 18'in içinde ve etrafında tercihlerimiz ve vuruşlarımız beklediğimiz gibi olmadı. 2-0'dan sonra yapmış olduğumuz değişikliklerle beraber biraz daha risk alarak oynadık. 2-1'i yakaladık hatta 2-2'yi yakalayacak pozisyon da bulduk ama maalesef değerlendiremedik." şeklinde konuştu.

Çapa, "Erzurumspor'un kadrosuna bakınca direkt oynayabilecek ligi bilen 4 oyuncu almışlar. Türkiye liginin kurallarını bilerek oynamanız lazım. Bundan sonraki idmanlarda sadece taktik, teknik değil aynı zamanda yere nasıl yatılır, yatarken hangi şekilde bağırmanız gerekiyor bunu da çalıştıracağım oyunculara. Çünkü bunu yaptığınız zaman fauller ve kartlar rakibe daha çabuk veriliyor. Üzücü ama demek ki biz de o şekilde oynamak zorundayız." değerlendirmesinde bulundu.

Kadrolarının geniş olmadığını vurgulayan Çapa, Koita ile ilgili soruya şu cevabı verdi:

"Koita, her transfer döneminde gündeme geliyor. Bildiğim kadarıyla kulübe resmi olarak bir teklif yok. Koita'nın oynamama sebebi sakat olması. Zaten Başakşehir'e karşı tamamen fit değildi. Son 20 dakikada oyuna aldık ve gördük ki hala hazır değil. Kendisiyle yaptığımız görüşmede tamamen iyileşmeden takıma dönmesinin kendisine ve takımına çok fayda sağlamayacağını konuştuk. Ona göre planlama yaptık. Uzun yıllardır kulübümüzde oynuyor. Kasımpaşa ona çok şey verdi o da kafası ve gönlü burada olduğu sürece Kasımpaşa'ya çok şeyler verdi."

Bakkal: "İkinci devre ciddiyetten kopmadık gol bulduk"

Büyükşehir Belediye Erzurumspor Teknik Direktörü Mesut Bakkal ise istedikleri futbolu sahaya yansıttıklarını söyledi.

Bakkal, "Maçın başından itibaren 90. dakikaya kadar arzuladığımız oyun disiplini, alan daraltma, geriye dönüş yani futbolda ne varsa sahaya yansıttık. Yediğimiz gol ve direkten dönen top haricinde pozisyon vermedik. Bu, takım savunması anlamında çok önemliydi. Çünkü çok gol yiyen bir takımdık. Bunu kesmemiz lazımdı." şeklinde konuştu.

İkinci devrede ciddiyetten kopmadıklarını belirten Bakkal, şöyle devam etti:

"İkinci devre ciddiyetten kopmadık gol bulduk. Oyuna sonradan giren arkadaşlarımız da ilk 11'de oynayanlar gibi mücadeleden kaçmadan sahada her şeylerini verdiler. Maç fazlasıyla ligin sonundan ayrılmak arayı kapatmak çok önemli. Çünkü hep alttaydık. Başkana ve yönetime transferler için çok teşekkür ediyorum. Çok kısa zamanda önemli işler gerçekleştirdiler. Geldiğimden bu yana maçlarda rakiplerimiz yüzde 90 favori gösteriliyordu. Şunu rahatlıkla söyleyebilirim bu dönem artık bitti. Her geçen gün daha iyiye gideceğiz. Bu oyuncu grubu, camia ve içerde yapılan güzel işler çok kısa sürede sahaya yansıdı. En büyük dileğim devam etmesi. "

Bakkal, kalan bölümde 8-9 maç daha kazanmaları gerektiği ve 1-2 transfer yapacaklarını aktardı.

Spor Toto Süper Lig, Erzurumspor Kulübü, Kasımpaşa, oyunlar, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

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