Maçka parkında 2 grup arasında alkol şişeleriyle kavga: 2 yaralı, 2 gözaltı - Son Dakika

Maçka parkında 2 grup arasında alkol şişeleriyle kavga: 2 yaralı, 2 gözaltı

İSTANBUL - Maçka Demokrasi Parkında, iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Gruplar alkol şişleriyle birbirlerine vurdu. Kavgada 2 kişi yaralandı, 2 kişi de gözaltına alındı.

Olay, saat 02.30 sularına Şişli Maçka Demokrasi Parkında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, parkta bulunan iki grup arasında sözlü tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle 2 grup arasında kavga çıktı. Çıkan kavgada iki grup birbirlerine alkol şişeleriyle vurmaya başladı. Kavgada ismi henüz öğrenilemeyen iki kişi kafasından aldığı darbelerle yaralandı. Yaralılar yere yığılırken, saldırganlar kaçmaya başladı.

Olayda 2 yaralı, 2 gözaltı var

Yaralılara ilk müdahaleyi o sırada parkta bulunan sağlıkçı müdahale etti. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri müdahalenin ardından yaralıları çevredeki hastanelere kaldırdı. Gözaltına alınan 2 kişi, ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatılırken, saldırganların yakalaması için ekipler çalışma başlattı.

Ambulansa yaralının yanına binmek istedi

Öte yandan yaralılardan birinin arkadaşı olduğunu belirten bir kişi, sağlık çalışanı olduğunu ambulansa binmek istediğini söyledi. Bir süre direnen şahıs polis ekipleri tarafından ikna edilerek, uzaklaştırıldı.

Yaralılara müdahale ettiğini ve sağlık çalışanı olduğunu belirten Yusuf Yıldırım, "Ben olayı gördüm, müdahale ettim. Sağlıkçıydım, ayırmaya kalktığımda boynuma darbe yedim zaten. Polis arkadaşları çağırdım. İlk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye yolladık. Olay bakışmadan çıktı, sonra birbirlerine şişe ile daldılar, sarhoş kafayla" dedi.