Macron\'dan Venezuela Açıklamaları

Politika

03.01.2026 23:49
Macron, Maduro'dan kurtuluşu kutlayarak barışçıl geçiş süreci çağrısında bulundu.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, "Venezuela halkı Devlet Başkanı Nicolas Maduro diktatörlüğünden kurtuldu ve bundan ancak sevinç duyabilir. Önümüzdeki geçiş süreci barışçıl, demokratik ve Venezuela halkının iradesine saygılı olmalı" dedi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Venezuela'da ABD'nin düzenlediği saldırı ve Nicolas Maduro'nun yakalanarak ülke dışına çıkarıldığı yönündeki açıklamaların ardından değerlendirmede bulundu. Macron, Venezuela'da "halk iradesine saygılı" bir geçiş çağrısı yaparken, Fransa'nın da vatandaşlarının güvenliği için teyakkuz halinde olduğunu belirtti. Macron, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Venezuela halkı bugün Nicolas Maduro diktatörlüğünden kurtuldu ve bundan ancak sevinç duyabilir. İktidarı gasp edip temel özgürlükleri çiğneyen Maduro, kendi halkının onuruna ağır bir saldırıda bulundu" ifadelerini kullandı.

Macron'dan Maduro'nun rakibi Gonzalez'e destek

Fransa Cumhurbaşkanı, Venezuela'da 2024 yılında düzenlenen seçimlere değinerek Maduro'nun rakibi Edmundo Gonzalez'e desteğini teyit etti. Gonzalez'in söz konusu seçimleri kazandığını öne süren Macron, "Önümüzdeki geçiş süreci barışçıl, demokratik ve Venezuela halkının iradesine saygılı olmalı. 2024'te seçilen Başkan Edmundo Gonzalez bu geçişi en kısa sürede sağlayabilmesini diliyoruz" ifadelerini kullandı.

Macron, bölgesel temaslarına işaret ederek, "Şu anda bölgedeki ortaklarımızla görüşüyorum" açıklamasını yaptı. Fransa'nın tutumuna ilişkin ise, "Fransa özellikle bu belirsizlik saatlerinde vatandaşlarımızın güvenliğini sağlamak için tam anlamıyla seferber ve teyakkuzda" ifadelerini kullandı.

Gelişmelerin ardından Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot da bir mesaj paylaşarak, operasyonun uluslararası hukukun temelini oluşturan "güç kullanmama" ilkesine aykırı olduğunu, kalıcı bir siyasi çözümün dışarıdan dayatılamayacağını ve geleceğe Venezuela halkının karar vermesi gerektiğini ifade etti.

Ayrıca ABD Başkanı Donald Trump, Macron'un açıklamasının ekran görüntüsünü, kendi sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.

Ne olmuştu?

ABD ordusu, Venezuela'da bu gece başkent Caracas ve çevresinde bazı askeri bölgelere yönelik saldırı düzenlemiş, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile eşi Cilia Flores'i yakalayarak ülke dışına çıkarmıştı. ABD Başkanı Donald Trump, Maduro'nun ABD Donanması'na ait USS Iwo Jima savaş gemisine bindirildiğini ve ABD'ye getirileceğini bildirmişti. Washington yönetimi, Maduro ve çevresindeki isimler hakkında ABD'de uzun süredir yürüyen dosyalara işaret ederek, bu kişiler hakkında uyuşturucu ve silah kaçakçılığı, yolsuzluk ve benzeri suçlamalar kapsamında federal yargı sürecinin işletileceğini duyurmuştu. - PARİS

Kaynak: İHA

Dış Politika, Venezuela, Politika, Son Dakika

