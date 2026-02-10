Macron, Epstein belgelerinde topu ABD yargısına attı - Son Dakika
Macron, Epstein belgelerinde topu ABD yargısına attı

Macron, Epstein belgelerinde topu ABD yargısına attı
10.02.2026 18:52
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD'de cinsel istismar davasıyla gündeme gelen Jeffrey Epstein'e ilişkin yeni belgelerde adının geçmesiyle ilgili soruya, kamuoyu tartışmalarına girmeden tek cümlelik bir yanıt verdi. Macron, konunun muhatabının ABD yargısı olduğunu belirterek, dosyanın yargı tarafından aydınlatılması gerektiğini söyledi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD'de cinsel istismar ve fuhuş ağı kurma suçlamalarıyla yargılanırken hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein'e ilişkin yeni belgelerde adının geçmesine dair, "ABD yargı sistemi işini yapmalı" dedi. Macron, davanın aydınlatılmasının özellikle mağdurlar açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

"HAKİKAT ORTAYA ÇIKARILMALI"

Macron, Wine Paris sergisi ziyareti sırasında gazetecilerin sorularını yanıtlarken Epstein belgelerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. ABD yargısına işaret eden Macron, "Yargı sistemi işini yapmalı, bu kadar" ifadelerini kullandı.

Epstein mağdurlarını düşündüğünü belirten Macron, söz konusu davanın öncelikle ABD'yi ilgilendirdiğini ancak hakikatin mutlaka ortaya çıkarılması gerektiğini söyledi.

ULUSAL MECLİS'TE KOMİSYON KURULMASI TALEBİ

Fransa Ulusal Meclis Başkanı Yael Braun-Pivet ise Epstein belgeleriyle ilgili mecliste bir soruşturma komisyonu kurulması talebine temkinli yaklaştı. Braun-Pivet, Europe 1 kanalına yaptığı açıklamada, yargı süreci devam ederken parlamentonun bu süreçle "yarışır" konumda olmaması gerektiğini savundu.

Braun-Pivet, gerçeklerin ortaya çıkarılmasının doğru adresinin yargı sistemi olduğunu ifade etti.

LFI'DAN SORUŞTURMA KOMİSYONU ÇAĞRISI

Solcu Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Partisi, yeni açıklanan Epstein belgelerinde eski bakanlar ile Macron'un da adının geçmesini gerekçe göstererek mecliste bir soruşturma komisyonu kurulmasını talep etmişti. Parti, siyaset ve sanat dünyasından birçok ismin dosyalarda yer almasının kamuoyunun aydınlatılmasını zorunlu kıldığını savunuyor.

EPSTEİN BELGELERİNDE MACRON'UN İSMİ

Açıklanan belgelerde Macron'un adının, 2017'de cumhurbaşkanı seçilmeden önce ve sonrasında geçen çeşitli yazışmalarda yer aldığı görülüyor. Dosyalarda, Epstein'ın Macron'dan kurumlar, politikalar ve bilim dahil birçok konuda fikir aldığı iddiası bulunuyor.

Epstein'ın 30 Ağustos 2018 tarihli bir e-postasında, Macron'un "Avrupa'ya, hatta belki dünyaya liderlik etmek istediğini" söylediği ifadeleri dikkat çekiyor.

Kaynak: AA

Jeffrey Epstein, Emmanuel Macron, Ekonomi, Güncel, Fransa, Yargı, Son Dakika

