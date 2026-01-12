Madagaskar'da M Çiçeği Vaka Sayısı 20'ye Yükseldi - Son Dakika
Madagaskar'da M Çiçeği Vaka Sayısı 20'ye Yükseldi

12.01.2026 16:25
Madagaskar'da M çiçeği (mpox) vakalarının sayısı 20'ye çıkarken, can kaybı yaşanmadı.

Madagaskar'da doğrulanmış M çiçeği (mpox) vaka sayısının 20'ye çıktığı bildirildi.

Madagaskar Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede Aralık 2025'te tespit edilen ilk vakadan bu yana toplam 156 şüpheli vakanın kayda geçtiği, bunlardan 20'sinin doğrulandığı duyuruldu.

Şu ana kadar virüse bağlı herhangi bir can kaybının yaşanmadığı belirtilen açıklamada, hastalığa yakalananların yaş ortalamasının 23 olduğu belirtildi.

Madagaskar'ın kuzeybatısındaki Mahajanga kentinde Aralık 2025'te ülkede kayıtlara geçen ilk 5 M çiçeği vakası tespit edilmişti.

M çiçeği virüsü, fareler ve sincaplar gibi kemirgen hayvanlardan veya enfekte olmuş bireylerden bulaşıyor.

Virüsün neden olduğu vücut döküntülerine dokunmak, bu döküntülerin bulaştığı giysi, çarşaf, havlu ve benzeri eşyaları kullanmak ve vücut sıvılarıyla temas etmek en önemli bulaş nedenleri arasında yer alıyor.

İlk belirtiler virüsü kaptıktan sonraki 5 ila 21 günde ortaya çıkabiliyor. Virüs genelde yüksek ateş, baş, sırt ve kas ağrısı, lenf bezlerinde şişlik, yorgunluk, üşüme, titreme ve ciltte su çiçeğine benzer kabarcıklara neden oluyor.

Özel bir tedavi yöntemi olmayan hastalığın tedavisi antiviral ilaçlarla yapılıyor. Vakaların büyük kısmı hastalığı hafif geçiriyor ve birkaç hafta içinde sağlığına kavuşuyor.

Kaynak: AA

Kaynak: AA

