Öğrencilere 2 milyon dolarlık lolipop siparişi veren bakan kovuldu - Son Dakika
BBC

Öğrencilere 2 milyon dolarlık lolipop siparişi veren bakan kovuldu

Madagaskar'da öğrenciler için yaklaşık 2 milyon dolar değerinde lolipop siparişi veren eğitim bakanı Rijasoa Adriamanana kovuldu.

Öğrencilere 2 milyon dolarlık lolipop siparişi veren bakan kovuldu, System.String[]

Ülkede öğrencilere koronavirüse karşı iyi geldiği düşünülen, test edilmemiş bir bitkisel ilaç veriliyor. Bakan Adriamanana da ilacın damakta bıraktığı acılığın giderilmesi için her bir çocuğa üçer tane lolipop siparişi vermişti.

DEVLET BAŞKANI DEVREYE GİRDİ

Devlet Başkanı Andry Rajoelina ise siparişi iptal etti ve bakanı kovdu. Bitkisel ilacın adı Covid Organics. İlacın koronavirüs tedavisinde kullanılmasını en çok destekleyen isim ise Devlet Başkanı Rajoelina.

İLAÇLA İLGİLİ TARTIŞMALAR

Bazı Afrika ülkeleri de virüsle mücadelede başarılı olduğu inancıyla bu ilacı ithal etmeye devam ediyor. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ise ilacın tedaviye katkısı olduğuna dair herhangi bir kanıt bulunmadığı uyarısını yapıyor.

Madagaskar'ın Ulusal Medikal Akademisi de tarhun otundan yapılan bu bitkisel ilacın sağlığa zararlı olma ihtimali olduğunu söylüyor. Devlet Başkanı ise bu bitkisel ilaca yönelik eleştiriler için ise "Batı'nın Afrika'ya yönelik küçümseyici tavrı" açıklamasında bulundu. France24 televizyon kanalına konuşan Devlet Başkanı Rajoelina, "Bu bitkisel ilacı bir Avrupa ülkesi bulmuş olsaydı hala o kadar şüphe olur muydu? Hiç sanmıyorum" dedi.

League Of Legends, Koronavirüs, Madagaskar, Dünya, Son Dakika

BBC

Haber Yayın Tarihi: 06.06.2020 12:32 

Son Dakika Dünya Öğrencilere 2 milyon dolarlık lolipop siparişi veren bakan kovuldu - Son Dakika Dünya

Son Dakika

Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 1026, Meksika'da 625 kişi öldü Güzel model, 8 aylık hamile kocası ile poz verdi Darbeci Hafter'in sağ kolu Tümgeneral Madi, görevinden istifa etti Almanlardan Türk SİHA'larına büyük övgü: ABD'de bile böylesi yok ABD'de olaylar kontrolden çıkıyor! Esnaf, göstericilere elektrikli testere ile saldırdı Çekirge istilalarının temel sebebi iklim değişikliği ve aşırı yağışlar Hukuk mücadelesinden bıkan çiftçi, kendine devlet kurdu İspanya'da görülen 2 metrelik dev yılan panik yarattı Ellerinde kafatası olan insanları gören fotoğrafçı objektifine sarıldı! Güvenlik görevlisi, markette olay çıkaran müşteriyi tek yumrukla yere serdi ABD'de tarihin en yüksek katılımlı gösterisi yapılacak! Beyaz Saray abluka altına alındı Son dakika: Libya'da Hafter'e bir darbe daha! Vişke beldesi UMH'nin kontrolüne geçti Twitter'ın ardından Facebook'ta Trump'ın paylaşımlarını gözden geçirecek Dünyanın en zengin insanı olan Amazon'un CEO'su Bezos, ABD'deki protestoları destekliyor Son dakika: Libya Ordusu, "Zafer Yolları" isimli yeni bir harekat başlattı
Darbeci Hafter'in sağ kolu Tümgeneral Madi, görevinden istifa etti Darbeci Hafter'in sağ kolu Tümgeneral Madi, görevinden istifa etti         
19:18
Sibel Can'ın yıllar önce sünnet düğününde dansözlük yaptığı görüntüler ortaya çıktı Sibel Can'ın yıllar önce sünnet düğününde dansözlük yaptığı görüntüler ortaya çıktı         
19:18
Süpheli ölümü sonrası sevgilisinden dayak yediği görüntüleri ortaya çıkan Aleyna Çakır'ın annesinin feryadı yürek dağladı Süpheli ölümü sonrası sevgilisinden dayak yediği görüntüleri ortaya çıkan Aleyna Çakır'ın annesinin feryadı yürek dağladı         
18:27
Otobüste maske takmayan kadın, diğer yolculara küfredip saldırdı Otobüste maske takmayan kadın, diğer yolculara küfredip saldırdı         
18:08
"İntihar etti" denilen Aleyna Çakır'ın bayıldığı dayak sonrası verdiği ifadesi ortaya çıktı         
17:52
Boşanma aşamasındaki koca, AVM'de eşiyle birlikte 3 kişiyi bıçakladı Boşanma aşamasındaki koca, AVM'de eşiyle birlikte 3 kişiyi bıçakladı         
17:43
Enerjide normalleşme 1 Temmuz'da başlıyor! Fatura borcu olanların elektrik ve gazı kesilebilecek Enerjide normalleşme 1 Temmuz'da başlıyor! Fatura borcu olanların elektrik ve gazı kesilebilecek         
17:27
Dünyanın en zengin insanı olan Amazon'un CEO'su Bezos, ABD'deki protestoları destekliyor Dünyanın en zengin insanı olan Amazon'un CEO'su Bezos, ABD'deki protestoları destekliyor         
17:16
Türkiye'ye dönen Acun Ilıcalı'ya Bebek'te sevgi seli Türkiye'ye dönen Acun Ilıcalı'ya Bebek'te sevgi seli         
17:15
İstanbul'daki metroda yolcular dip dibe seyahat etti İstanbul'daki metroda yolcular dip dibe seyahat etti         
17:00
İkinci el online otomobil pazarında fiyatlar da satışlar da arttı İkinci el online otomobil pazarında fiyatlar da satışlar da arttı         
16:59
Güvenlik görevlisi, markette olay çıkaran müşteriyi tek yumrukla yere serdi Güvenlik görevlisi, markette olay çıkaran müşteriyi tek yumrukla yere serdi         
16:58
Taksim'de vatandaşlar sosyal mesafe ve maske kuralına uymadı Taksim'de vatandaşlar sosyal mesafe ve maske kuralına uymadı         
16:58
Karpuzlu trafik magandası trafiktekilerin canını hiçe saydı Karpuzlu trafik magandası trafiktekilerin canını hiçe saydı         
16:57
Tarlasını süre yaşlı adam, traktörün altında kalarak hayatını kaybetti Tarlasını süre yaşlı adam, traktörün altında kalarak hayatını kaybetti         
16:53
Bakan Koca'nın fotoğrafını paylaştığı maskeyi gözüne takan kişi konuştu: Gözüme güneş geldi için maskeyle kapattım Bakan Koca'nın fotoğrafını paylaştığı maskeyi gözüne takan kişi konuştu: Gözüme güneş geldi için maskeyle kapattım         
16:50
Halk otobüsü şoförünün koronavirüs testi pozitif çıktı, filyasyon ekibi otobüsü kullananların peşinde Halk otobüsü şoförünün koronavirüs testi pozitif çıktı, filyasyon ekibi otobüsü kullananların peşinde         
16:47
Eşinin sezaryen ameliyatını gerçekleştiren doktor, çifte mutluluk yaşadı Eşinin sezaryen ameliyatını gerçekleştiren doktor, çifte mutluluk yaşadı         
16:47
Eski Fenerbahçeli Dirk Kuyt, 17 yıllık eşi Gertrude ile boşandı Eski Fenerbahçeli Dirk Kuyt, 17 yıllık eşi Gertrude ile boşandı         
16:42
Twitter'ın ardından Facebook'ta Trump'ın paylaşımlarını gözden geçirecek Twitter'ın ardından Facebook'ta Trump'ın paylaşımlarını gözden geçirecek         
16:41
ABD'de tarihin en yüksek katılımlı gösterisi yapılacak! Beyaz Saray abluka altına alındı ABD'de tarihin en yüksek katılımlı gösterisi yapılacak! Beyaz Saray abluka altına alındı         
16:36
George Floyd paylaşımı yapan Yusuf Yerkel'e madenciye tekme attığı fotoğrafı hatırlattılar George Floyd paylaşımı yapan Yusuf Yerkel'e madenciye tekme attığı fotoğrafı hatırlattılar         
16:28
Davutoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sokağa çıkma kısıtlaması tepkisi: Yönetim krizi var Davutoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sokağa çıkma kısıtlaması tepkisi: Yönetim krizi var         
16:24
Kamyonet sürücüsü, aracının direksiyonunu bırakıp kapıdan sarkarak el salladı Kamyonet sürücüsü, aracının direksiyonunu bırakıp kapıdan sarkarak el salladı         
16:13
66 yaşındaki adam, kısıtlamaya rağmen dışarı çıkınca en pahalı karsambaç tatlısını yemiş oldu 66 yaşındaki adam, kısıtlamaya rağmen dışarı çıkınca en pahalı karsambaç tatlısını yemiş oldu         
16:06
Ailesi, 1 ay önce hayatını kaybeden Nur Yerlitaş'ın son görüntülerini paylaştı Ailesi, 1 ay önce hayatını kaybeden Nur Yerlitaş'ın son görüntülerini paylaştı         
15:59
Son dakika: Ekonomiye yıllık 1,5 milyar lira kazandıracak Yusufeli Barajı'nda sona geliniyor Son dakika: Ekonomiye yıllık 1,5 milyar lira kazandıracak Yusufeli Barajı'nda sona geliniyor         
15:53
Çocuğunu görmek için intihar girişiminde bulunan babayı polis ikna etti Çocuğunu görmek için intihar girişiminde bulunan babayı polis ikna etti         
15:42
Annenin feryadı karşılık buldu! 15 yaşındaki kıza tecavüz eden davulcu yakalandı Annenin feryadı karşılık buldu! 15 yaşındaki kıza tecavüz eden davulcu yakalandı         
15:34
Ölmüş insanları mezardan çıkartıp kafataslarından su içen kabilenin görüntüleri dehşete düşürdü Ölmüş insanları mezardan çıkartıp kafataslarından su içen kabilenin görüntüleri dehşete düşürdü         
15:33
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.06.2020 19:34:51. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Öğrencilere 2 milyon dolarlık lolipop siparişi veren bakan kovuldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]