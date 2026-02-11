Madagaskar'da Tropikal Siklon Yıkımı: 9 Ölü - Son Dakika
Madagaskar'da Tropikal Siklon Yıkımı: 9 Ölü

Madagaskar'da Tropikal Siklon Yıkımı: 9 Ölü
11.02.2026 14:35
Gezani Tropikal Siklonu Madagaskar'ın doğusunu vurdu; 9 ölü, 19 yaralı. Kırmızı alarm verildi.

Madagaskar Ulusal Risk ve Afet Yönetimi Ofisi, ülkenin doğusunu vuran Gezani Tropikal Siklonu'nun yol açtığı yıkımda 9 kişinin hayatını kaybettiğini, ilk belirlemelere göre 19 kişinin yaralandığını bildirdi.

Ofisten yapılan açıklamada, ülkenin doğusundan karaya ulaşan Gezani Tropikal Siklonu'nun, şiddetli yağış ve kuvvetli rüzgarla geniş alanda yıkıma neden olduğu belirtildi.

Açıklamada, şiddetli rüzgarlar nedeniyle çok sayıda binanın çökmesi sonucu 9 kişinin hayatını kaybettiği, 19 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Madagaskar Meteoroloji Müdürlüğünden yapılan açıklamada ise Gezani'nin ülke genelinde ilerlemesi nedeniyle birçok bölge için kırmızı alarm verildiği, sel ve toprak kayması riskine karşı uyarıda bulunulduğu duyuruldu.

Açıklamada, tropikal siklonun ülkenin doğusundaki liman kenti Toamasina'ya kadar geldiği ve kente ağır hasar verdiği ifade edildi.

Fırtınanın başkent Antananarivo'nun yaklaşık 100 kilometre kuzeyinden geçtiği bilgisinin paylaşıldığı açıklamada, başkentin de sel riski nedeniyle kırmızı alarm verilen bölgeler arasında yer aldığı aktarıldı.

Madagaskar Cumhurbaşkanı Michael Randrianirina'nın Toamasina'ya giderek hasar gören bölgelerde incelemelerde bulunduğu ve afetzedelerle bir araya geldiği belirtildi.

Yetkililer, Gezani'nin, Madagaskar'da iki haftadan kısa süre önce 14 kişinin ölümüne yol açan Fytia Tropikal Siklonu'nun ardından ülkeyi vuran ikinci büyük fırtına olduğuna dikkati çekti.

Kaynak: AA

Madagaskar'da Tropikal Siklon Yıkımı: 9 Ölü

16:27
Madagaskar'da Tropikal Siklon Yıkımı: 9 Ölü
