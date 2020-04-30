Madagaskar'dan Ekvator Ginesi'ne Kovid-19 bitkisel ilaç hibesi - Son Dakika

Madagaskar, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirdiği bitkisel ilaç Covid Organics'ten Ekvator Ginesi'ne hibe etti.

Ulusal basındaki haberlere göre, Madagaskar, Ekvator Ginesi'ne ilacın önleyici ve tedavi özellikteki formundan 10 bin doz, iyileştirici özellikteki formundan ise 1500 dozu hibe olarak gönderdi.

Madagaskar Cumhurbaşkanı Andry Rajoelina, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Ekvator Ginesi Sağlık Bakanı Yardımcısı Mitoho Ondo'o Ayekaba'nın yardımları almaya geldiğini belirtti.

Yardımın fotoğraflarını paylaşan Rajoelina, iyileştirici formdaki Covid Organics'in hastalığı 7 günde hafiflettiğini, 10 günde tamamen iyileştirdiğini aktardı.

Ayekaba da Covid Organics'in sadece hastalığa karşı bir tedavi yöntemi değil, iki ülke arasındaki iş birliğini güçlendirme aracı olduğunu ifade etti.

Halen 305 aktif Kovid-19 vakasının görüldüğü Ekvator Ginesi'nde virüs tespit edilen 1 kişi yaşamını yitirirken, 9 kişi iyileşti.

Senegal ve Gine Bissau, ilacı sipariş etmişti

Madagaskar Uygulamalı Araştırma Enstitüsü bilim insanları, sıtma tedavisinde kullanılan artemisia bitkisi ve ülkedeki birçok şifalı otun karışımından oluşan "Covid Organics"i geliştirmişti.

Dünya Sağlık Örgütü, bazı bitkisel ilaçlar ve geleneksel tıbbın Kovid-19 semptomlarını hafiflettiğini kabul etmiş ancak bu maddelerin hastalığı önlediği ya da iyileştirdiğine dair hiçbir kanıt bulunmadığını bildirmişti.

Afrika'dan Senegal ve Gine Bissau ilacı sipariş eden ilk iki ülke olurken, Kongo Demokratik Cumhuriyeti de ilaçla ilgilendiğini duyurmuştu.