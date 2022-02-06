Üye Girişi
Son dakika! Madagaskar'ı vuran Batsirai Kasırgası'nda 6 kişi öldü - Son Dakika

Son dakika! Madagaskar'ı vuran Batsirai Kasırgası'nda 6 kişi öldü

06.02.2022 18:52
Son dakika! Madagaskar'ı vuran Batsirai Kasırgası'nda 6 kişi öldü

Son dakika haberler... Madagaskar'ı vuran Batsirai Kasırgası nedeniyle 6 kişi hayatını kaybederken, yaklaşık 48 bin kişi ise yerinden oldu.

Madagaskar'ı vuran Batsirai Kasırgası nedeniyle 6 kişi hayatını kaybederken, yaklaşık 48 bin kişi ise yerinden oldu.

Madagaskar'ı Ana tropikal fırtınasının ardından iki haftadan kısa bir süre içinde dün Batsirai Kasırgası vurmuştu. Ülkenin doğu kıyısında bulunan ve başkent Antananarivo'nun 530 kilometre güneydoğusundaki Mananjary'de karaya çıkan kasırga nedeniyle 6 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Yetkililer, kasırganın şu ana kadar yaklaşık 48 bin kişiyi yerinden ettiğini ifade etti. Kasırga nedeniyle onlarca ev yıkılırken, bir çok noktada sel ve su baskınları yaşandı.

Kasırganın şiddeti azaldı

Yetkililer, kasırganın karaya çıkmasının ardından güç kaybettiğini aktardı. Kasırganın rüzgar hızının ortalama saatte 80 kilometreye kadar düştüğü belirtilerek, kasırganın dün karaya çıktığı sırada kaydedilen en yüksek rüzgar hızının ise saatte 235 kilometreden 110 kilometreye kadar düştüğünü açıklandı.

Batsirai batıya ilerliyor

Batsirai'nin batıya doğru saatte 19 kilometre hızla ilerlediğini ifade eden yetkililer, kasırganın neden olduğu şiddetli yağışların sele neden olabileceği konusunda uyarıda bulundu. Batsirai'nin Madagaskar ile Mozambik arasında yer alan Mozambik Kanalı'nda etkili olması bekleniyor.

Ülkenin afet yönetim ajansından Faly Aritiana Fabien basına verdiği demeçte, kasırgadan etkilenenler için barınma yerleri, yiyecek ve tıbbi bakımın hazır olduğunu aktararak, arama-kurtarma çalışmalarına yönelik planlarının da yürürlükte olduğunu açıkladı.

Öte yandan geçtiğimiz haftalarda Mozambik, Malavi ve Zimbabve'yi de vuran Ana tropikal fırtınasında Madagaskar'da 58 kişi hayatını kaybetmişti.

(İHA)

YORUMLAR
500

Antananarivo, Madagaskar, Mozambik, Sel, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika! Madagaskar'ı vuran Batsirai Kasırgası'nda 6 kişi öldü - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
18:59 Alanya maçının ardından Domenec Torrent'ten taraftarı sinirlendiren sözler: Bütün hafta çalıştık
18:38 Son Dakika: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar koronavirüse yakalandı
18:34 Balotelli şov yaptı! Adana Demirspor, Çaykur Rizespor'u sahadan sildi
18:06 Beşiktaş, Antalyaspor karşısında galibiyeti amaçlıyor! Maçta ilk 11'ler netleşti
18:04 Hamileyken bile zorla fuhuş yaptırılan 3 çocuk annesi kadının kızıyla buluştuğu an yürek parçaladı
18:02 Aslan kabusu yaşıyor! Galatasaray, Alanyaspor'la deplasmanda 1-1 berabere kaldı.
18:01 Son Dakika! Bakan Özer'den öğretmen adaylarına müjde: 1 yıllık süreçte şartları yerine getirenler kadroya alınacak
17:45 Korkutan hareket! Babel'e yapılan bu müdahale sonrası saha karıştı
17:42 Fenerbahçe taraftarından, Rıdvan Dilmen'e olay suçlama! Tepkiler çığ gibi büyüyor
17:39 Aile Bakanı Yanık, Erdoğan'ın duyurduğu doğal gaz desteğinin miktarını açıkladı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.02.2022 19:13:34. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika! Madagaskar'ı vuran Batsirai Kasırgası'nda 6 kişi öldü - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement