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Madagaskar'ı vuran kasırgada can kaybı 10'a yükseldi - Son Dakika

Madagaskar'ı vuran kasırgada can kaybı 10'a yükseldi

07.02.2022 10:16
Madagaskar'ı vuran kasırgada can kaybı 10'a yükseldi

Madagaskar'ı vuran Batsirai Kasırgası nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 10'a yükseldi.

Madagaskar'ı vuran Batsirai Kasırgası nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 10'a yükseldi.

Madagaskar'da cumartesi günü karaya ulaşan Batsirai Kasırgası'nda can kaybı sayısı artıyor. Afet ve risk yönetimi ofisi tarafından yapılan açıklamada, şiddetli yağış ve sele yol açan kasırga nedeniyle ülkenin güneydoğusunda hayatını kaybedenlerin sayısının 10'a ulaştığı belirtildi.

Kasırganın etkili olduğu bölgelerde şiddetli rüzgarlar nedeniyle, ağaçlar yerinden söküldü, evlerin çatıları uçtu, elektrik direklerinin devrilmesi sonucu birçok bölge karanlığa gömüldü. Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada, Vatovavy bölgesine bağlı Nosy Varika kasabasındaki binaların yaklaşık yüzde 95'inin yıkıldığı, sel nedeniyle ulaşımın sağlanamadığı öğrenildi. Yetkililer, kasırganın şu ana kadar yaklaşık 48 bin kişiyi yerinden ettiğini ifade etti. Meteoroloji yetkilileri, etkisini kaybeden Batsirai Kasırgası'nın batıya doğru saatte 19 kilometre hızla ilerlediğini açıkladı. Öte yandan, Ocak ayında Mozambik, Malavi ve Zimbabve'yi de vuran Ana tropikal fırtınasında Madagaskar'da 58 kişi hayatını kaybetmişti.

(İHA)

Madagaskar'ı vuran kasırgada can kaybı 10'a yükseldi
Madagaskar'ı vuran kasırgada can kaybı 10'a yükseldi
Madagaskar'ı vuran kasırgada can kaybı 10'a yükseldi

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Madagaskar, Cumartesi, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Madagaskar'ı vuran kasırgada can kaybı 10'a yükseldi - Son Dakika


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