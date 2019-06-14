Son Dakika Haberleri: Madalya avcısı minik Kaan, iki madalya ve 1 kupa kazandı
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Madalya avcısı minik Kaan, iki madalya ve 1 kupa kazandı

4 saat önce

Mayıs ayında Romanya'nın Bükreş kentinde gerçekleştirilen 10. Dünya Shotokan Karate Turnuvası'nda Reha Midilli İlkokulu öğrencisi Kaan Yüksel, kendi kategorilerinde 2 madalya ve 1 kupa alarak döndü.

Madalya avcısı minik Kaan, iki madalya ve 1 kupa kazandı, System.String[]
Mayıs ayında Romanya'nın Bükreş kentinde gerçekleştirilen 10. Dünya Shotokan Karate Turnuvası'nda Reha Midilli İlkokulu öğrencisi Kaan Yüksel, kendi kategorilerinde 2 madalya ve 1 kupa alarak döndü.

Foça Kaymakamı Ali Çetin, 10. Dünya Shotokan Karate Turnuvası'nda 2 madalya ve 1 kupa alarak yurda dönen ilkokul öğrencisi Kaan Yüksel'ü makamında ağırladı. Ziyarette, Foça İlçe Milli Eğitim Müdürü Yüksel Akar, antrenörü ve babası Kudret Yüksel ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü personeli yer aldı. Ziyarette minik sporcu, antrenörü ve Foça İlçe Milli Eğitim Müdürü Yüksel Akar, Kaymakam Çetin'e, eğitim ve öğretim yılı içerisinde vermiş oldukları desteklerden dolayı teşekkür etti.

Konukları ile spor ve eğitim üzerine sohbet eden Kaymakam Çetin, "Sporun ve sporcunun her zaman yanında olarak maddi ve manevi desteği veriyoruz ve vermeye devam edeceğiz. Kaan Yüksel'in ulusal ve uluslararası başarıları ile bizleri gururlandırdığınız için her birinize teşekkür ediyorum" dedi.

Daha sonra Kaymakam Çetin, minik Kaan'a hediye takdim etti. - İZMİR
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 04:45 Kaynak: İHA
bükreş, mayıs, romanya, kaan, Spor
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