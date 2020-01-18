"Madama Butterfly" Antalya DOB'da sahnelenecek - Son Dakika
Son Dakika Magazin 'Madama Butterfly' Antalya DOB'da sahnelenecek - Son Dakika Magazin

"Madama Butterfly" Antalya DOB'da sahnelenecek

6 saat önce

Antalya DOB'dan yapılan açıklamaya göre, iki perdeden oluşan Madam Butterfly operası Haşim İşcan Kültür Merkezi Opera Sahnesi'nde 23 Ocak saat 20.00'de seyirciyle buluşacak.

Antalya DOB'dan yapılan açıklamaya göre, iki perdeden oluşan Madam Butterfly operası Haşim İşcan Kültür Merkezi Opera Sahnesi'nde 23 Ocak saat 20.00'de seyirciyle buluşacak.


Librettosu Luigi Illica ve Giuseppe Giacosa'ya ait eserin orkestra şefliğini Tulio Gagliardo, koro şefliğini Mahir Seyrek yapıyor. Eserin rejisini ise Yiğit Günsoy üstleniyor.  Türkçe üst yazıyla İtalyanca seslendirilecek eserin dekor tasarımı Gürcan Kubilay, kostüm Gülden Sayıl, ışık tasarımı Mustafa Eski ve koreografisi Kürşat Kılıç'a ait.


Japonya'nın Nagazaki kentinde yaşayan ve kendisini kocasına adayan genç bir geyşa olan Madama Butterfly'ın hayatını konu alan eserde; "Madama Butterfly"ı Nurdan Küçükekmekçi, "Pinkerton"u Burak Pektaş, "Sharpless"i Serhat Konukman, "Suzuki"yi Gülçin Gültekin, "Goro"yu Devrim Demirel, "Bonzo"yu Baturalp Bilgili, "Yamadori"yi Şevket Baha İşler, "Kate"yi Tuğçe Oğuzülgen, "Il Commissario Imperiale"yi Erdi Can Aybaş ve "L'Ufficiale Del Reistro" rolünü Enis Ok canlandıracak.

Haşim İşcan, Antalya, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 03:38 
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