Madeleine Albright Kosova'da Törenle Anıldı - Son Dakika
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Madeleine Albright Kosova'da Törenle Anıldı

28.03.2022 09:46

23 Mart'ta hayatını kaybeden, ABD'nin ilk kadın Dışişleri Bakanı Madeleine Albright'ın anısına Kosova'da tören düzenlendi.

23 Mart'ta hayatını kaybeden, ABD'nin ilk kadın Dışişleri Bakanı Madeleine Albright'ın anısına Kosova'da tören düzenlendi.

Eski Bakan Madeleine, 1999'da Sırbistan'ın Kosova'daki katliamlarına karşı NATO'nun harekete geçirilmesini sağlayan kilit isimlerin başında geliyor.

1937'de eski Çekoslovakya'da doğan Albright, 1996 yılında Eski ABD Başkanı Bill Clinton tarafından Dışişleri Bakanı olarak atandı ve 2001 yılına kadar da bakanlık görevinde kaldı.

84 yaşında hayatını kaybeden Albright, kanserle mücadele ediyordu.

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'O Tam Bir Öncü ve Bilgeydi' 'O Tam Bir Öncü ve Bilgeydi'

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Kaynak: DailyMotion.com

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SON DAKİKA: Madeleine Albright Kosova'da Törenle Anıldı - Son Dakika
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