Son Dakika Haberleri: Maden Kanunu'nda değişiklik teklifi komisyondan geçti

Maden Kanunu'nda değişiklik teklifi komisyondan geçti

6 dakika önce

Maden Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde (KHK) değişiklik yapan kanun teklifi, Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonunda kabul edildi.

Maden Kanunu'nda değişiklik teklifi komisyondan geçti, System.String[]
Maden Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde (KHK) değişiklik yapan kanun teklifi, Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonunda kabul edildi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 11:05 

Ekonomi
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