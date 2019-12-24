Madenlerde Su Atımı ve Enerji Verimliliği Çalıştayı - Son Dakika
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Madenlerde Su Atımı ve Enerji Verimliliği Çalıştayı

6 saat önce

Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ) Kurumu Genel Müdürü Ömer Bayrak, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının yürüttüğü çalışmalar sayesinde TKİ'de son 5 yılda motorin tüketiminde yüzde 30, elektrik tüketiminde ise yüzde 19'luk düşüş sağlandığını bildirdi.

Madenlerde Su Atımı ve Enerji Verimliliği Çalıştayı, System.String[]

Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ) Kurumu Genel Müdürü Ömer Bayrak, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının yürüttüğü çalışmalar sayesinde TKİ'de son 5 yılda motorin tüketiminde yüzde 30, elektrik tüketiminde ise yüzde 19'luk düşüş sağlandığını bildirdi.

Bayrak, TKİ tarafından düzenlenen Madenlerde Su Atımı ve Enerji Verimliliği Çalıştayı'nda, üretimin zorlaşması, tesislerin işletme ömürlerinin kısalması ve rekabetin artmasıyla tüm sektörlerin, enerji tüketimi ve tasarrufu konularında kurumsal çalışmalar yapmaya başladığını söyledi.

Yapılacak enerji verimliliği çalışmalarıyla enerji yoğunluğunun 2011'e göre, 2023'e kadar en az yüzde 20 azaltılmasının hedeflendiğini belirten Bayrak, 2023'te Türkiye'nin birincil enerji tüketiminin yüzde 14 azalacağının ve buradan 30,2 milyar dolar tasarruf edileceğinin tahmin edildiğini dile getirdi.

Bayrak, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının da bu alanda yönlendirici çalışmalar yaptığına işaret ederek, "Bakanlığın yürüttüğü çalışmalar sayesinde TKİ'de son 5 yılda motorin tüketiminde yüzde 30, elektrik tüketiminde ise yüzde 19'luk düşüş gerçekleşti. Yapılan bu çalışmalar neticesinde kurumumuz genelinde enerji tüketiminin yaklaşık yüzde 30-35'inin açık ocak sahalarında biriken suların tahliyesinde kullanılan su pompaları için harcandığı tespit edildi ve buna yönelik saha çalışmaları düzenlendi." diye konuştu.

Maden sahasında faaliyetler ilerledikçe açılan boşluklara sızan suların dışa atımının sorun oluşturabileceğine dikkati çeken Bayrak, "Kuru veya sulu madencilikte maliyetler, bütün diğer koşullar eşit olmasına karşın iki veya üç kat farklılık gösterebilir. Bu sebeple fizibilite aşamasında su atımıyla ilgili çalışmalar önem arz etmektedir. Su atımının önem arz etmesinin diğer bir sebebi ise iş sağlığı ve güvenliği açısından kilit bir unsur olmasındandır." ifadelerini kullandı.

"Enerji verimliliğine 11 milyar dolar yatırım"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Planlama ve Denetim Dairesi Başkanı Bilal Düzgün de bakanlık tarafından enerji verimliliğinin artırılmasına yönelik çalışmaların sürdürüldüğünü belirterek, "Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı kapsamında 2023'e kadar 23,9 milyon ton eş değer petrol enerji tasarrufunu hedefliyoruz. Öngördüğümüz yatırım miktarı ise 11 milyar dolar." dedi.

Türkiye'de elektriğin yaklaşık yüzde 36'sının elektrik motorları aracılığıyla tüketildiğini ifade eden Düzgün, "Motorların yenilenmesi için yatırım miktarı 14,6 milyar lira. Yani verimsiz motorların dönüşümü ülkemizde 21 ay olarak hesaplandı. 11. Kalkınma Planı'na da elektrik motor sistemlerini içeren bir önlem eklendi. Bu önlemle 11. Kalkınma Planı çerçevesinde 2023'e kadar ekipmanların özellikle finansman açısından geliştirilmesi planlandı." diye konuştu.

Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 12:26 Kaynak: AA
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