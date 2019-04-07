Son Dakika Haberleri: Maduro, Diyalog İçin Uruguay ve Meksika'dan Yardım İstedi

Maduro, Diyalog İçin Uruguay ve Meksika'dan Yardım İstedi

1 saat önce

- Maduro, diyalog için Uruguay ve Meksika'dan yardım istediKARAKAS - Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Meksika ve Uruguay'a muhalefetle olası bir diyalog başlatılması için yardım talebinde bulundu.

- Maduro, diyalog için Uruguay ve Meksika'dan yardım istedi

KARAKAS - Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Meksika ve Uruguay'a muhalefetle olası bir diyalog başlatılması için yardım talebinde bulundu. Muhalefet lideri Juan Guaido ise ancak Maduro'nun iktidardan ayrılması durumunda diyalog gerçekleşeceğini söyledi.
Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Avrupa ve Latin Amerika liderlerinin mutabık kaldığı Montevideo Mekanizmasına sıcak baktığını duyurdu. Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Meksika, Bolivya, Uruguay ve Karayip Topluluğundan Montevideo Mekanizmasının devreye sokulmasını isteyerek, siyasi tarafları arasında diyaloğun başlatılması talebinde bulundu. Miralores Sarayının önünde yaptığı mitingde konuşan Maduro, "Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, Uruguay Devlet Başkanı Tabare Vazquez, Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales'e bir çağrı yapıyorum. CARICOM hükümetleri, Montevideo'da karar verilen diyalog önceliğine devam etsin. Tüm koşulları ve müzakereleri canlandırmaya çağırıyorum. Böylece Venezuela'nın er ya da geç barış için bir diyalog aşamasına girmesi konusunda ısrar edin" ifadelerini kullandı.
Guaido, diyaloğa kapılarını kapattı
Ancak Milli Meclis Başkanı Juan Guaido, Maduro'nun iktidardan ayrılması durumunda diyaloğun olacağını açıkladı. Guaido, halkı yeniden sokaklara davet ederek, "Çarşamba günü Venezuela sokaklarına geri dönüyoruz. Özgürlük Operasyonunun ikiye katlıyoruz. Venezuela'nın özgürlüğünün ve demokrasisinin kesin olarak geri alınmasını istiyoruz" diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 07:00 Kaynak: İHA

Nicolas Maduro, Venezuela, Meksika, Uruguay, Güncel
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