VENEZUELA Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores'i taşıyan uçağın New York kentinin kuzeyindeki bir üsse indiği bildirildi.
ABD basını, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve Cilia Flores'i taşıyan uçak Stewart Hava Ulusal Muhafız Üssü'ne indiğini duyurdu. Maduro ve Flores'in Brooklyn bölgesindeki federal düzeyli Metropolitan Gözaltı Merkezi'nde tutulmasının beklendiği aktarıldı.
Son Dakika › Dünya › Maduro New York'ta Tutuklandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.