Maduro, New York'taki Duruşmasında Suçlamaları Reddetti

05.01.2026 21:21
Venezuela Devlet Başkanı Maduro, New York'ta suçlamaları reddetti ve masum olduğunu savundu.

ABD'nin askeri müdahaleyle alıkoyduğu Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, New York'ta başlayan davada yöneltilen suçlamaları reddetti.

ABD medyasındaki haberlere göre, Maduro ve eşi Cilia Flores için ilk duruşma, New York'un Manhattan bölgesindeki mahkemede yapıldı.

ABD'de federal yargıç Alvin Hellerstein'in başkanlığında başlayan duruşmada, kendini "Venezuela Devlet Başkanı" olarak tanıtan Maduro, Venezuela'nın başkenti Caracas'taki evinden ABD'ye kaçırıldığını söyledi.

Kendisi hakkındaki iddianameyi ilk kez gördüğünü, bizzat okumak istediğini belirten Maduro, hakları hakkında bilgisi olmadığını dile getirdi.

Maduro, "Ben masumum. Burada bahsedilen hiçbir şeyden suçlu değilim." ifadelerini kullandı.

Yargıç Hellerstein de "bunun adil bir yargılama süreci olacağını" öne sürerek, Maduro'ya yöneltilen iddianameyi okudu.

Maduro'nun eşi Cilia Flores de kendisine yöneltilen suçlamaları reddederek "tamamen masum" olduğunu belirtti.

The New York Times gazetesinin haberine göre, Maduro, mahkeme salonundan ayrılırken "Ben bir savaş esiriyim." dedi.

Nicolas Maduro'nun ilk duruşması sona ererken, ikinci duruşmanın 17 Mart yerel saatle 11.00'de görüleceği açıklandı.

Maduro'yu mahkemede, Wikileaks'in kurucusu Julian Assange'ın avukatı Barry Pollack temsil ediyor.

Kaynak: AA

