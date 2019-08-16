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"Maganda kurşunu" isabet eden genç öldü

1 saat önce

Kırşehir'de bir düğünde maganda kurşununun isabet ettiği gurbetçi genç yaşamını yitirdi.

Kırşehir'de bir düğünde maganda kurşununun isabet ettiği gurbetçi genç yaşamını yitirdi.
Merkeze bağlı Çadırlı Hacıyusuf köyünde muhtar Bayram Zengin'in oğlu için sünnet düğünü düzenlendi.
Bazı katılımcıların havaya ateş açtığı düğünde, maganda kurşununun isabet ettiği muhtarın yeğeni Gamze Boynuince (21) olay yerinde hayatını kaybetti.
Boynuince'nin cesedi otopsi için Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Köy muhtarı ile bir şüpheli jandarma ekiplerince gözaltına aldı.
Düğün için Belçika'dan gelmiş
Öte yandan, Boynuince'nin cenazesi otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.
Genç kız için kent merkezindeki Ali Çam Camisi'nde ikindi vakti düzenlenen cenaze törenine, ailesi ve yakınlarının yanı sıra Kırşehir Valisi İbrahim Akın, CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan, İl Jandarma Komutanı Albay Ferhat Kuran, Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Kılınan namazın ardından Boynuince'nin cenazesi, Bağbaşı Mezarlığı'nda sevenlerinin gözyaşları arasında defnedildi.
Boynuince'nin ailesiyle Belçika'da yaşadığı, tatilini geçirmek ve sünnet düğününe katılmak için kısa süre önce memleketi Kırşehir'e geldiği öğrenildi.
Kırşehir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 07:14 Kaynak: AA
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