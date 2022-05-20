Maganda kurşununa karşı tiyatrolu uyarı - Son Dakika
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Maganda kurşununa karşı tiyatrolu uyarı

20.05.2022 16:27
Maganda kurşununa karşı tiyatrolu uyarı

KIRIKKALE'de düğün ve eğlencelerde silah kullanılmaması için farkındalık oluşturmak amacıyla senaryo gereği gerçekleştirilen düğünde damat, maganda kurşunuyla vuruldu.

KIRIKKALE'de düğün ve eğlencelerde silah kullanılmaması için farkındalık oluşturmak amacıyla senaryo gereği gerçekleştirilen düğünde damat, maganda kurşunuyla vuruldu. Polis, senaryoyu gerçek sanan vatandaşları, düğünlerde silah atılmaması için uyardı.

Kırıkkale Valiliği koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ve Kırıkkale Üniversitesi Tiyatro Topluluğu tarafından 'silahtan çıkan ses, kaybedilen bir nefes' sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında Cumhuriyet Meydanı'nda senaryo düğün gerçekleştirildi. Tiyatro topluluğu öğrencilerinin rol aldığı düğünde eğlence sırasında kalabalık arasından ateşlenen silahtan çıkan kurşun damada isabet etti. Damat yere yığılırken, bir kişi yaralı damada kalp masajı yaptı. Gelen sağlık görevlilerinin müdahale ettiği damat yaşamını yitirdi.Çevredeki birçok kişi düğünü gerçek sanıp, meydana koştu. Bu sırada meydandaki İl Emniyet Müdürlüğü binasına 'silahtan çıkan ses, kaybedilen bir nefes' yazılı pankart asıldı. Vatandaşlara düğünün maganda kurşununa dikkat çekmek için senaryo gereği gerçekleştirildiği belirtilerek, düğün ve eğlencelerde silah kullanılmaması gerektiği anlatıldı.


Maganda kurşununa karşı tiyatrolu uyarı
Maganda kurşununa karşı tiyatrolu uyarı
Maganda kurşununa karşı tiyatrolu uyarı
Maganda kurşununa karşı tiyatrolu uyarı
Maganda kurşununa karşı tiyatrolu uyarı
Maganda kurşununa karşı tiyatrolu uyarı
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Kaynak: DHA

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