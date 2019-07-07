Son Dakika Haberleri: Magandalar hamile kadına bunu da yaptılar
Son Dakika Güncel Haber

Magandalar hamile kadına bunu da yaptılar

1 saat önce

5 otoyolu Pendik mevkiinde trafik magandası, tartıştığı sürücünün önce yolunu kesti, sonra arabayı tekmelemeye başladı.

E-5 otoyolu Pendik mevkiinde trafik magandası, tartıştığı sürücünün önce yolunu kesti, sonra arabayı tekmelemeye başladı. Sürücü ve hamile eşine dehşeti yaşatan maganda arabanın aynasını kırıp üzerine çıktı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Olay, E-5 Otoyolu Pendik mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, trafik polisine yakalanmamak için emniyet şeridinden çıkan araç sürücüsü, bir başka aracın önüne kırmak istedi. Bunun üzerine tartışma çıktı. Tartışma sonrasında maganda aracını diğer sürücünün önüne kırdı. Aracın durmasının ardından otomobilden inen maganda camı yumruklamaya başladı. Trafik magandası hızını alamadı, aynayı kırdı ve kaputun üzerine çıkıp tekmelemeye başladı. Bu sırada neye uğradığını şaşıran sürücü ve yanındaki hamile kadın, bu anları kayda aldı. Hamile kadın çığlıklar atarken, olay cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde maganda otomobilini aracın önüne kırıyor. Ardından önce camı yumrukluyor ve aynayı kırıyor. Bu sırada kadın çığlık atıyor. Maganda aracın üzerine çıkıyor ardından da uzaklaşıyor. Araç sürücüsü kaydettiği görüntülerle polise gidip şikayetçi oldu.
(Mustafa Esen - Gamze Erdemir/İHA)
Magandalar hamile kadına bunu da yaptılar
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 03:20 Kaynak: İHA
Pendik, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kadıköy'de iskeleden denize düşen kadını, zabıta kurtardı Kahraman zabıta sıcaktan bayılıp denize düşen kadını kurtardı Cinsel ilişkiye girerken balkondan düşüp öldü! Polisler kadını yarı çıplak buldu Pendik'te maganda dehşeti! Hamile kadının içinde olduğu araca saldırdı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.7.2019 16:21:40. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Magandalar hamile kadına bunu da yaptılar
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]