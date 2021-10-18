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Azra Akın ödül törenindeki dolandırıcılık olayını anlattı - Son Dakika

Azra Akın ödül törenindeki dolandırıcılık olayını anlattı

18.10.2021 13:58

Azra Akın ödül törenindeki dolandırıcılık olayını anlattı "Burada en önemli konu sözlerin tutulmaması" "Umudum olur musun?" derneğine bağış yapacağız" deyip para toplayan ödül töreni yetkililerinin ortadan kaybolduğu iddia edildi.

Azra Akın ödül törenindeki dolandırıcılık olayını anlattı

"Burada en önemli konu sözlerin tutulmaması"

İSTANBUL - "Umudum olur musun?" derneğine bağış yapacağız" deyip para toplayan ödül töreni yetkililerinin ortadan kaybolduğu iddia edildi. Dernek başkanı Azra Akın o dolandırıcılık iddialarıyla ilgili ilk kez konuştu.

Dernek başkanı ve eski dünya güzeli Azra Akın Kanal D ekranlarında hafta içi her gün canlı yayınlanan sunuculuğunu Hakan Ural ile Nur Tuğba Namlı'nın yaptığı "Neler Oluyor hayatta" programına bağlanarak ilk kez nasıl dolandırıldıklarını anlattı.

"Burada en önemli konu sözlerin tutulmaması"

8'inci kez yapılan ödül töreninde daha önceden yer aldığını söyleyen Azra Akın "Bu şekilde olunca insanda referans oluyor" dedi. Gecenin organizatörü Burak Akan ile provalarda karşılaştığını anlatan Akın, bağış detayının altını çizerek "Umudum Olur Musun? Derneği için bir bağış gecesi olacaktı aynı zamanda. Çünkü biz insanlar, çocuklar, gençler için çalışan bir derneğiz. Dernek olarak böyle etkinlik yapmak güzel oluyor, bağış toplanabiliyor. Bu şekilde olunca biz kabul ettik ama gördük ki verilen sözleri tutulamadı, tutulmadı." diyerek sitem etti.

Ödül töreninin 8'inci kez yapıldığını ve belediye ile işbirliği içerisinde olduğunu bildiği için güven duyduklarını anlattı. Ödül gecesinden sonra bağışların gelmediğini vurgulayarak "Değerli dostlarımız bize destek oldular, sanat eserlerini bağışladılar. Ona rağmen bu bağışlar gelmedi. Burada en önemli konu sözlerin tutulmaması" dedi.

Arzum Onan'ın heykelinin özensiz şekilde güvenliğe bırakılıp kaçıldığını anlatan Azra Akın, Nurgül Yeşilçay'ın tablosunun henüz ortada olmadığını söyledi.

Dernek yetkililerinden Yasemin Kök ise vaatlerin hiçbirinin yerine getirilmediğini vurguladı. Para karşılığında ödül dağıtıldığını anlatarak, bunlardan son anda, ödül gecesinde haberleri olduğunu söyledi. "Çok ciddi bir suistimal var" diyerek isyan etti.

Azra Akın ödül törenindeki dolandırıcılık olayını anlattı
Azra Akın ödül törenindeki dolandırıcılık olayını anlattı
Azra Akın ödül törenindeki dolandırıcılık olayını anlattı
Azra Akın ödül törenindeki dolandırıcılık olayını anlattı

Nur Tuğba Namlı, Dolandırıcılık, Azra Akın, Kanal D, Magazin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Azra Akın ödül törenindeki dolandırıcılık olayını anlattı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Azra Akın ödül törenindeki dolandırıcılık olayını anlattı - Son Dakika
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