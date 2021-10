Haluk Levent, Gölbaşı'nda Paylaşım Noktası'nı ziyaret etti - Son Dakika

Haluk Levent, Gölbaşı'nda Paylaşım Noktası'nı ziyaret etti

ANKARA - Ünlü sanatçı Haluk Levent, Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde belediyenin açtığı Paylaşım Noktası'nı ziyaret etti.

Haluk Levent, Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek'in ev sahipliğinde Paylaşım Noktası'nın çalışmaları ve faaliyetleri hakkında bilgi aldı. Giyimden eşyaya kadar her türlü malzemenin mağazada sergilenerek ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldığını anlatan Şimşek, "Her yaşta ihtiyaç sahibi vatandaşımızın giyim ihtiyacını karşılamakla birlikte, çeşitli ev eşyaları ve beyaz eşya taleplerine de yardımcı olmaya çalışıyoruz. Hayırsever vatandaşlar tarafından ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere Paylaşım Noktası'na verilen ürünler, görevliler tarafından temizlendikten ve hijyen kurallarına uygun hale getirildikten sonra ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor" dedi.

Göreve başlar başlamaz hayata geçirdiği Hilal Kart projesine de vurgu yapan Başkan Şimşek, "Gerçek ihtiyaç sahiplerine 'nakit' yardımını sağlayabilmek ve bu nakit desteğini Paylaşım Noktamızda kullanabilmeleri amacıyla Hilal Kart projemizi devreye soktuk. Sol elin verdiğini sağ elin görmemesi prensibi ile 31 Mayıs 2019'dan bu zamana kadar Paylaşım Noktamız ve Hilal Kartımız ile hizmet veriyoruz. Hilal Kart'larımızın dolumlarını sağlıyoruz. Bu sayede Gölbaşılı hemşerilerimiz kartları ile marketten ne isterlerse alıyorlar" diye konuştu.

Haluk Levent, çalışmaları sebebiyle Başkan Ramazan Şimşek'e teşekkürlerini iletti.