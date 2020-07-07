"Mahalle Pandemi Kurulu" oluşturulacak - Son Dakika

"Mahalle Pandemi Kurulu" oluşturulacak

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, kentte Mahalle Pandemi Kurulu oluşturma kararı aldıklarını bildirdi.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, kentte Mahalle Pandemi Kurulu oluşturma kararı aldıklarını bildirdi.

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Şahin, Büyükşehir Belediyesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen "Ulaşım ve Vatandaş Odaklı Akıllı Kentler Uygulamaları" konulu toplantıda yaptığı konuşmada, pandemiyle mücadelede olağanüstü gayret gösterildiğini söyledi.

Gaziantep'in metrekareye düşen insan yoğunluğunda Moskova ile yarıştığını dile getiren Şahin, açık alanlarla ilgili merkezde ciddi bir sıkışmanın olduğunu belirtti.

"Zihinleri düzeltmemiz gerekiyor"

Fatma Şahin, ilaç ve aşı bulunana kadar maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına dikkat edilmesi gerektiğine işaret ederek, şöyle konuştu:

"Yeni normalin şehrimizde olduğu gibi ülkemizde de her şey normal anlaşıldı. Aşırı sosyal şehrimiz var her şeyi birlikte yapmaya alışmış bir yaşam şeklimiz var. En büyük sorun kafaları, zihinlerin değiştirmek, Ağrı Dağı'nı oynatmak kadar zor. Ben her gün mahallelere gidiyorum. Mazeret olarak 'başkanım maskem yok, maske bulamıyorum, maske pahalı' demesinler diye 15 günde 15 milyon maske diye olağanüstü bir işi tam bir Gaziantep modeliyle başardık. Bu çok bütçemiz, çok paramız olduğu için değil, insana kıymet verip onların yaşam kalitesini artırıp ve ihtiyacını gidermekti. Kapı kapı da evlerine dağıtıyoruz. Allah için, ya çantasında, ya kolunda, ya çenesinin altında taşınıyor. Ondan sonra bak dikkat etmezseniz yarın çok daha büyük sorun yaşarız diye örnek verdiğimde başka türlü anlaşılıyor. O yüzden zihinleri düzeltmemiz gerekiyor. Yoksa herkes Allah için bütün belediyeler, sağlık kurulundaki herkes elinden geleni yaptı."

"Mahalle Pandemi Kurulu oluşturma kararı aldık"

Kovid-19 ile mücadele noktasında herkesin katılımcı olduğu yeni bir çalışma modelini hayata geçireceklerini söyleyen Şahin, "Şuanda Mahalle Pandemi Kurulu oluşturma kararı aldık. Burada okul müdürü, muhtar, cami imamı, o mahalleye dair bütün kanaat önderleri, bir de sivil toplum vereceğiz. Çünkü herkes validen bekliyor, herkes birinin başına zabıta ve polis koymasını bekliyor. Böyle bir şey yok. Yaşam alışkanlığını bir defa tartması lazım. Bu konuda da gayret gösteriyoruz. Ben, birlikte başaracağımızı düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Fatma Şahin, insanlarının toplu şekilde kapalı alanda bulunmaması gerektiğine dikkat çekerek, kentin 5 yerinde açık alanlarda nikah kıyılması için çalışma yaptıklarını ve ilk nikahın da cuma günü kıyılacağını söyledi.

Toplantıda, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Ulaşım ve Raylı Sistemler Daire Başkanı Hasan Kömürcü ve Bilgi İşlem Daire Başkanı Mete Deniz de alanlarına ilişkin bir sunum gerçekleştirdi.

Fatma Şahin, Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.07.2020 15:09 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Mahalle Pandemi Kurulu' oluşturulacak - Son Dakika
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