Mahalle sakinlerinin HDP'li belediyeden alt yapı talebi

Mardin'in Kızıltepe ilçesinin Yüceli Mahallesinde yaşayan vatandaşlar HDP'li belediyeden alt yapı çalışması yapılmasını talep ediyor.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinin Yüceli Mahallesinde yaşayan vatandaşlar HDP'li belediyeden alt yapı çalışması yapılmasını talep ediyor.

Kızıltepe ilçesinde yeşilliği ve şelaleleriyle "Gurs Vadisi" olarak bilinen bölgedeki kırsal 300 haneli Yüceli Mahallesinde yaşayan, atık suların sokaktan geçtiğini belirten vatandaşlar, çözüm için destek bekliyor.

Mahalle sakinlerinden Sedat Örnek, yaptığı açıklamada, 300 haneli mahallede yıllardır alt yapı sorunu olmasına rağmen muhatap bulmadıklarını belirtti.

Belediyelerin, mahallenin alt yapısına yönelik bir çalışma yürütmediğini savunan Örnek, evlerin atık sularının sokaklardan geçtiğini öne sürdü.

"Bu suyun gideri yok. Bu su dönüp, dolaşıp aynı yerde birikiyor. En son dereye iniyor. Çocuklarımız burada oynadıkları için enfeksiyon kapma sıkıntısı olabilir. Kokudan buradan geçemiyoruz. Gereken mercilere de başvurduk, hepsi kayıtsız kaldı. Çocuklarımız sürekli hastalanıyor." diyen Örnek, bu sıkıntının giderilmesi için çalışma yapılmasını beklediklerini aktardı.

Örnek, şöyle konuştu:

"Devletimizden destek istiyoruz. Çocukların rahat oynayabilmesi için oyun alanları bile yok. Çocuklar sürekli hastalanıyor. Şikayetleri hep enfeksiyon. Bu, çocukların sağlığı için büyük bir tehdit oluşturabilir. Büyük hastalıklara da sebep olabilir. Sokaklarda akan kanalizasyon suyunun toplanması için kendi imkanımızla depo yaptık. Ancak gaz sıkışmasıyla patlayabilir."

Zeynettin Örnek de, mahallenin alt yapı sorunun çözülmesi için yetkililerden destek istediklerini kaydetti.

Öte yandan Mardin Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, bu sorunun yaklaşık 10 yıldır sürdüğünü ifade ederek, ekiplerce söz konusu mahallede inceleme yapılarak, soruna çözüm yolu arayacaklarını belirttiler.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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