Mahalle Sakinlerinin Heyelan Tedirginliği
1 saat önce
Mersin Mut ilçesine bağlı Kemenli Mahallesi'nde, 2 yıldır aralıklarla meydana gelen heyelanlar, mahalle sakinlerini korkutuyor.
Mersin Mut
ilçesine bağlı Kemenli Mahallesi'nde, 2 yıldır aralıklarla meydana gelen heyelanlar, mahalle sakinlerini korkutuyor.
Mahalle Muhtarı Mevlüt Çetin
, yaptığı açıklamada, heyelanlar nedeniyle endişeli olduklarını belirtti.
İlgili yerlere başvuruda bulunduklarını ifade eden Çetin, "Gerekli yerlere bildirim yaptık. İncelemeler yapıldı. Yapılan incelemelerden ne çıkacağını merak ediyoruz" dedi.
Evinde çatlaklar oluşan Hatice
Tekin de korku içinde olduklarını dile getirerek, yetkililerden çözüm beklediklerini kaydetti.
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Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 07:04 Kaynak: AA
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