Son Dakika Haberleri: Mahalle Sakinlerinin Heyelan Tedirginliği

Mahalle Sakinlerinin Heyelan Tedirginliği

1 saat önce

Mersin Mut ilçesine bağlı Kemenli Mahallesi'nde, 2 yıldır aralıklarla meydana gelen heyelanlar, mahalle sakinlerini korkutuyor.

Mahalle Sakinlerinin Heyelan Tedirginliği, System.String[]
Mersin Mut ilçesine bağlı Kemenli Mahallesi'nde, 2 yıldır aralıklarla meydana gelen heyelanlar, mahalle sakinlerini korkutuyor.

Mahalle Muhtarı Mevlüt Çetin, yaptığı açıklamada, heyelanlar nedeniyle endişeli olduklarını belirtti.

İlgili yerlere başvuruda bulunduklarını ifade eden Çetin, "Gerekli yerlere bildirim yaptık. İncelemeler yapıldı. Yapılan incelemelerden ne çıkacağını merak ediyoruz" dedi.

Evinde çatlaklar oluşan Hatice Tekin de korku içinde olduklarını dile getirerek, yetkililerden çözüm beklediklerini kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 07:04 Kaynak: AA

Mevlüt Çetin, Mut, Mersin, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Eriğin Tanesi Dalında 10 Lira Son Dakika! Rusya, Türkiye ile Koordineli Şekilde İdlib'deki Hedeflere Hava Saldırısı Düzenledi

AP'nin Türkiye Kararına Hükümetten İlk Açıklama: Değersiz ve İtibarsız Bir Karar Marmara Adası'nda Kuru Yük Gemisi Battı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.3.2019 20:41:34. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Mahalle Sakinlerinin Heyelan Tedirginliği
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]