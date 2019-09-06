Mahallebaşı 'DAP Semt Kütüphanesi' açılışa hazırlanıyor

DAP İdaresi'nin Erzurum'da yapımına destek sağladığı toplam 18 semt kütüphanesinden Yakutiye merkez ilçesindeki Mahallebaşı 'DAP Semt Kütüphanesi' de açılışa hazırlanıyor.



2019 yılında desteklenen ve yapımı tamamlanmak üzere olan "Semt Kütüphanesi", DAP İdaresi'nin "DAP Bölgesinde Okuma Kültürünün Geliştirilmesi Projesi" kapsamında ve İdarenin 400 bin lira desteği ile yapıldı.



DAP İdaresi'ni ziyaret eden Hakkari Derecik Kaymakamı Ömer Faruk Yüce'nin ziyareti sonrası, Erzurum'un Yakutiye Merkez ilçesindeki Mahallebaşı semtinde bulunan DAP Semt Kütüphanesi'ne Kaymakam Yüce ile birlikte giden DAP İdaresi Başkanı Adnan Demir, yapımı tamamlanmak üzere olan kütüphaneyi gezdi. Çok yakında yeni bir konseptle hizmet vermeye başlayacak kütüphanede, Yakutiye İlçe Müftüsü Osman Yazıcı da yer aldı.



Mahallebaşı semtindeki bir iş merkezinin 4. katında bulunan ve 400 metrekare alana sahip kütüphaneden 7 yaş üzeri bütün kullanıcılar faydalanacak. Sürekli yaşayan merkezler şeklinde dizayn edilen kütüphanede, okuma salonunun yanı sıra spor salonu, kafeterya, teknoloji odası, 2 adet derslik, mutfak, tuvalet ve banyo yer alıyor.



DAP İdaresi Başkanı Adnan Demir, 2016 yılında başlayan ve bu yıl desteklenecek 15 yeni kütüphaneyle birlikte bugüne kadar toplam 127 semt kütüphanesini bölgeye kazandırdıklarını belirterek, söz konusu kütüphaneler için toplam 21,5 milyon lira kaynak aktardıklarını söyledi.



Başkan Demir, "Kütüphanemizin mahalle sakinlerimize hayırlı olmasını diliyor ve her zaman gençlerle dolu olacağını umut ediyorum" dedi. - ERZURUM