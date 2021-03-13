Mahallede trafo istemeyen vatandaşlar eylem yaptı - Son Dakika

Mahallede trafo istemeyen vatandaşlar eylem yaptı

13.03.2021 19:21
Mahallede trafo istemeyen vatandaşlar eylem yaptı, System.String[]

İZMİR'de geçen yıl 30 Ekim'de meydana gelen ve yıkıma neden 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından AFAD çadırlarının kurulduğu Adalet Mahallesi'nde yeşil alana yapılması planlanan 24,5 metre yüksekliğindeki trafo, tepkilere neden oldu.

İZMİR'de geçen yıl 30 Ekim'de meydana gelen ve yıkıma neden 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından AFAD çadırlarının kurulduğu Adalet Mahallesi'nde yeşil alana yapılması planlanan 24,5 metre yüksekliğindeki trafo, tepkilere neden oldu. Mahalle sakinleri, alanın önünde ellerindeki pankartlarla eylem yaparak, trafoyu istemediklerini söyledi.

Adalet Mahallesi 1593/3 Sokak'taki kamulaştırılan yeşil alan için Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ), geçen 15 Şubat'ta, '154kV Piyale Gaz İzoleli Trafo Merkezi Yenileme Projesi' başlattı. 30 Ekim 2020 tarihinde İzmir'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde yıkılan Barış, Cumhuriyet ve Adalet sitelerinin bulunduğu alanda yapımına başlanan ve tamamlandığında çatısı dahil 24,5 metre yüksekliğinde olacak olan trafo, tepkilere neden oldu. Türkiye Elektrik İletim A.Ş Genel Müdürlüğü İzmir 3'üncü Bölge Müdürlüğü, CİMER'e başvuran bir vatandaşa şu yanıtı verdi:

"Bayraklı ilçesinin artan enerji ihtiyacının karşılanması, mevcut kapasitesi yetmeyen diğer trafo merkezlerinin yüklerinin hafifletilmesi ve bahse konu bölgenin gökdelen bölgesi olması, turizm-ticaret odaklı gelişmesi enerjinin kesintisiz biçimde sağlanması açısından stratejik öneme sahip bir kamu yatırımıdır."

MAHALLELİ EYLEM YAPTI

Mahalle sakinleri bir araya gelerek, trafoyu istemediklerini onun yerine yeşil alan ve park istediklerini dile getirdi. Alanın önünde toplanan yaklaşık 50 kişi, ellerinde taşıdıkları 'Radyasyon istemiyoruz', 'TEİAŞ sağlığımızdan elini çek' yazılı pankartlarla eylem yaptı. Basın açıklamasını yapan Meltem Yıldırım, "Burada yaşayanlar olarak büyük bir sorunumuz var. Deprem sonrası bir anda başlayan inşaatlarla birlikte bu duvarlar örüldü. TEİAŞ'ın 154 kilovatlık trafo merkezini yapacağını öğrendik. Cumhuriyet ve Barış Siteleri yıkıldıktan sonra onların yerine yapılacak olan sitelerde 5 kata izin verilirken, 8 katlı 24,5 metreye varan ve evlerimize 15 metre mesafede bulunan bir trafo merkezi yapılacağını öğrendik. Burada yaşayanlar olarak sağlığımız, can ve mal güvenliğimizden dolayı bunun yapılmasını istemiyoruz. Yetkililere bu yapılan yanlıştan geri dönmeleri için sesleniyoruz. Bu bir yanlıştır. Böyle bir yaşam alanı içerisinde, bu kadar yakın mesafede yoğun radyasyon ve manyetik alan, beraberinde yangın, elektrik kaçağı ve patlama risklerini barındırabilecek ve aynı zamanda büyük duvarlar ve üzerine örülecek tellerle birlikte burada yaşayanları psikolojik olarak hapishane görüntüsüne mahkum edecek bir yapının olmasını istemiyoruz. Bunun için gerekli mercilere başvurularımızı yapıyoruz. Bize dönen, CİMER üzerinden TEİAŞ'ın cevaplarında yüksek kulelerin enerji ihtiyacını karşılamak için yapıldığı söyleniyor. Bunun için daha uygun araziler, hatta o yüksek kulelerin yakınlarındaki boş araziler kullanılmalı." dedi.

Mahallede trafo istemeyen vatandaşlar eylem yaptı
Mahallede trafo istemeyen vatandaşlar eylem yaptı
Mahallede trafo istemeyen vatandaşlar eylem yaptı
Mahallede trafo istemeyen vatandaşlar eylem yaptı
Mahallede trafo istemeyen vatandaşlar eylem yaptı
Mahallede trafo istemeyen vatandaşlar eylem yaptı
Mahallede trafo istemeyen vatandaşlar eylem yaptı
Mahallede trafo istemeyen vatandaşlar eylem yaptı
Mahallede trafo istemeyen vatandaşlar eylem yaptı
Mahallede trafo istemeyen vatandaşlar eylem yaptı
Mahallede trafo istemeyen vatandaşlar eylem yaptı

İzmir, Trafo, AFAD, Ekim, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Mahallede trafo istemeyen vatandaşlar eylem yaptı - Son Dakika


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