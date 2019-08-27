Mahalleler Arası Futbol Turnuvası başladı

Nevşehir Belediyesi Gençlik Hizmetleri ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen Mahalleler Arası Futbol Tunuvası'nda 16 takım 4 ayrı grupta mücadele ediyor. A Grubunda Kıratlıoğlu Mahallesi, M. Akif Ersoy Mahallesi, Camicedit Mahallesi ve Güzelyurt Mahallesi B Grubunda Emek Mahallesi, Herikli Mahallesi, 200 Evler Mahallesi ve Sümer Mahallesi C Grubunda 350 Evler Mahallesi, Esentepe Mahallesi, Yeni Mahalle ve 15 Temmuz Mahallesi D Grubunda ise Bekdik Mahallesi, Kapucubaşı Mahallesi, 20 Temmuz Mahallesi ve Cevher Dudayev Mahallesi'nin yer aldığı turnuva 4 Eylül 2019 tarihinde oynanacak olan final müsabakası ile sona erecek.

Turnuva sonunda ilk 3 dereceye giren takımlara kupa ödüllerinin yanı sıra şampiyon takımın oyuncularına spor ayakkabısı hediye edilecek. Turnuvada ayrıca en centilmen takım kupası da verilecek.