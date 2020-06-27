Mahalleli bir araya gelip bedensel engelliye tekerlekli sandalye aldı - Son Dakika

Mahalleli bir araya gelip bedensel engelliye tekerlekli sandalye aldı

BOLU'da kas rahatsızlığı nedeniyle yürümekte güçlük çeken Bilal Çoban'ın (69) ihtiyacı olan tekerlekli sandalye, bir araya gelen mahalleli tarafından alındı.

BOLU'da kas rahatsızlığı nedeniyle yürümekte güçlük çeken Bilal Çoban'ın (69) ihtiyacı olan tekerlekli sandalye, bir araya gelen mahalleli tarafından alındı.

İzzet Baysal Mahallesi'nde eşiyle birlikte yaşayan 4 çocuk babası Bilal Çoban, kas rahatsızlığı nedeniyle yürümekte güçlük çekmeye başladı. Yürüyemeyen Çoban, maddi zorluklar nedeniyle kendisine tekerlekli sandalye alamadı. Mahallede yaşayan komşuları Bilal Çoban'ın durumuna üzüldü. Durum mahalle muhtarı Erkan Mutlu'ya haber verildi. Komşuların tavsiyesiyle Çoban, muhtarlığa tekerlekli sandalye için başvurdu. Mahalleli ve aza heyeti, muhtar Erkan Mutlu'nun da desteğiyle Çoban'a tekerlekli sandalye alıp hediye etti. Tekerlekli sandalyeyi muhtar Erkan Mutlu'dan teslim alan Bilal Çoban, büyük mutluluk yaşadı.

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Muhtar Erkan Mutlu, "Bilal amcamızın muhtarlığımıza bir tekerlekli sandalye müracaatı vardı. Yürüme yetisini kaybetti kendisi. Bacaklarında kemik erimesi var. Ayrıca karaciğerlerinde de bir rahatsızlığı bulunuyor. Aza ekiplerimizin de desteğiyle para toplandı. Bilal amcamızın sıkıntısı giderildi. Bizim için ihtiyaç sahibi olması önemli müracaat oldukça değerlendirmeye alıyoruz. Mahalleliden de destek geldi. Bu çalışma aza ekibinin çalışmasıdır" dedi.

Bilal Çoban da, "Benim kas rahatsızlığım var. Tedavi gördüm. Maalesef yürüme güçlüğü çekiyorum. Sağ olsun bana çok yardımcı oldular. Teşekkür ediyorum onlara" diye konuştu.


Erkan Mutlu, Bilal Çoban, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.06.2020 08:16 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Mahalleli bir araya gelip bedensel engelliye tekerlekli sandalye aldı - Son Dakika

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