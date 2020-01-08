Mahallelinin, hafriyat sahasında heyelan tedirginliği - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mahallelinin, hafriyat sahasında heyelan tedirginliği - Son Dakika

Mahallelinin, hafriyat sahasında heyelan tedirginliği

7 saat önce

KOCAELİ'nin Körfez ilçesindeki hafriyat döküm alanında meydana gelen toprak kayması, Yavuz Sultan Selim Mahallesi sakinlerini tedirgin ediyor.

Mahallelinin, hafriyat sahasında heyelan tedirginliği, System.String[]

KOCAELİ'nin Körfez ilçesindeki hafriyat döküm alanında meydana gelen toprak kayması, Yavuz Sultan Selim Mahallesi sakinlerini tedirgin ediyor. Mahalleli, heyelana karşı bir an önce önlem alınmasını istedi.

Körfez'e bağlı Yavuz Sultan Selim Mahallesi'nin Kurudere mevkisinde, konut alanlarının yakınında oluşturulan hafriyat alanı, bölge sakinlerini endişelendiriyor. Yükseltisi olan ve neredeyse her gün onlarca kamyondan hafriyatın döküldüğü alanda, yoğun yağışlarda yumuşayan toprak nedeniyle heyelan meydana geliyor.

Mahalle sakinlerinden Abdürrahim Güzel, bölgede bir an önce önlem alınması gerektiğini söyleyerek, "Zaman zaman toprak kayması oluyor. Özellikle yoğun yağmur yağdığında kayma oluyor. Mahalle halkı olarak korkuyoruz. Yoğun yağışlarda tehlike olacak. Bir şey olduktan sonra önlem almanın anlamı yok. Bir an önce yetkililerin önlem alması lazım" dedi.

Toprak kaymasından tedirgin olan mahalleliden bazılarının, geceleri uyuyamadığını belirten Ahmet Özdemir ise "Mahallemiz toprak kayması nedeniyle sıkıntıda ve zaman zaman toprak kayması meydana geliyor. Mahallemizde tedirginlik yaşanıyor. Bir an önce önlem alsınlar. Her an bir şey olur, diye bazıları geceleri uyuyamıyor" diye konuştu.


Kurudere, Körfez, Selim, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 11:39 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Yakınlarıyla birlikte yürürken bir anda köprüden aşağı atladı
Eşinin darp etmesinden sonra hayatını kaybeden kadının organlarının nakledildiği 3. kişi de öldü Kaza yerinden geçerken, ölen kişinin eşi olduğunu öğrendi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD-İran gerilimi için açıklama: İzin vermeyeceğiz

Son Dakika Haberleri
18:52 Cumhurbaşkanı Erdoğan Sırbistan Cumhurbaşkanı ile görüştü - Son Dakika
18:52 Şanlıurfa'da uyuşturucu ve kaçak akaryakıt operasyonu - Son Dakika
18:51 Çığ altında kalan işçiyi 2 metrelik karda kurtarma seferberliği (5) - Son Dakika
18:51 Trafik kazasında hayatını kaybeden lise öğrencisi toprağa verildi - Son Dakika
18:46 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Vuçiç görüşmesi başladı - Son Dakika
16:55 Kaza yerinden geçerken, ölen kişinin eşi olduğunu öğrendi - Son Dakika
16:08 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD-İran gerilimi için açıklama: İzin vermeyeceğiz - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.01.2020 18:54:46. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Mahallelinin, hafriyat sahasında heyelan tedirginliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]