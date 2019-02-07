Mahfi Eğilmez, 'Ab ve Türkiye Ekonomisi'ni Değerlendirecek
1 saat önce
Ekonomist Mahfi Eğilmez, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası'nda (ATSO) tarafından düzenlenen toplantıda Avrupa Birliği ve Türkiye Ekonomisi'ni değerlendirecek.
Ekonomist Mahfi Eğilmez
, Antalya
Ticaret ve Sanayi Odası'nda (ATSO) tarafından düzenlenen toplantıda Avrupa Birliği
ve Türkiye
Ekonomisi'ni değerlendirecek.
ATSO'da faaliyet gösteren Antalya Avrupa Birliği Bilgi Merkezi 2019 yılı bölgesel etkinlikleri kapsamında, 13 Şubat Çarşamba
günü saat 13.30'da Akra Barut Otel'de 'Türkiye ve Avrupa Birliği'nde Ekonomik Görünüm Toplantısı' gerçekleştiriyor.
ATSO ve Avrupa Birliği işbirliğinde düzenlenen ve açılış konuşmasını ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Davut Çetin'in yapacağı toplantıda ekonomist Mahfi Eğilmez, Avrupa Birliği ve Türkiye Ekonomisi'ni değerlendirirken, katılımcılardan gelecek soruları yanıtlayacak. - ANTALYA
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 12:58 Kaynak: İHA
Bakan Albayrak: Yarın Seracılıkla İlgili Önemli Bir Paketi Açıklayacağız
Bakan Gül'den, 'Gülen Mısır'a Kaçacak' İddiasına Yanıt Verdi
Antalya Manavgat'ta Berber Dükkanında 'Özel Fuhuş Odası'
Almanya'dan ABD'yi Kızdıran Adım: Türkiye'ye Değil Bize Gönderecektiniz