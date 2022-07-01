Mahkeme, 17 yaşındaki hamile Sezen'i öldüren sanığa indirimi hakkaniyetli bulmadı - Son Dakika
Üye Girişi

Mahkeme, 17 yaşındaki hamile Sezen'i öldüren sanığa indirimi hakkaniyetli bulmadı

01.07.2022 14:34
Mahkeme, 17 yaşındaki hamile Sezen'i öldüren sanığa indirimi hakkaniyetli bulmadı

İzmir'in Konak ilçesinde birlikte yaşadığı 17 yaşındaki hamile Sezen Ünlü'yü bıçakla öldüren sanığa verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına ilişkin gerekçeli kararda, cezada indirim uygulanmasının hakkaniyetli görülmediği bildirildi.

İzmir'in Konak ilçesinde birlikte yaşadığı 17 yaşındaki hamile Sezen Ünlü'yü bıçakla öldüren sanığa verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına ilişkin gerekçeli kararda, cezada indirim uygulanmasının hakkaniyetli görülmediği bildirildi.

İzmir 11. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından hazırlanan gerekçeli kararın değerlendirme kısmında olayın özetine ve sanık Anıl Yolum'un itirafına yer verildi.

Sanığın, şiddet uygulaması nedeniyle babasının evine sığınan kadının peşini bırakmadığının belirtildiği kararda, sanığın kendisiyle görüşmek istemeyen kadını öldürme iradesiyle hareket ettiğinin görüldüğü ifade edildi.

Sanığın eylemine haklılık ve meşruluk kazandırma ve "haksız tahrik" indiriminden yararlanma gayretinde olduğu, bunun için de "maktulün kendisine aşağılayıcı sözler sarf ettiğini, çocuğun kendisinden olmadığını söylediğini" ileri sürdüğü aktarılan kararda bu iddiaların doğru çıkmadığına dikkat çekildi.

Eylemin maktulden kaynaklı bir haksız tahrik sebebiyle gerçekleştiği kanaatinin oluşmadığı ifade edilen kararda, mahkemeye sunulan olay öncesinde çift arasında geçen telefon görüşmesine ilişkin kayıtlardaki ifadelerin de "her evlilikte rastlanabilecek kızgınlık anından söylenebilen sözler" olarak değerlendirildiğine işaret edildi.

Gerekçeli kararda, takdiri indirimle ilgili de ortada bir nedenin görünmediğine vurgu yapılarak, "Yargılama sürecinde sanığın olumlu davranışlar sergilemesi nedeniyle bir insanın yaşam hakkını sona erdiren böyle bir eylemden dolayı lehine takdiri indirim uygulanmasının hakkaniyetli görülmediği, sanıkta ve olayda takdiri indirim nedenleri görülmediği sonuç ve kanaatine varılmıştır." değerlendirmesinde bulunuldu.

Olay

Konak ilçesinde 27 Mart 2021'de birlikte yaşadığı Anıl Yolum tarafından bıçaklanan 17 yaşındaki hamile Sezen Ünlü hayatını kaybetmiş, tutuklanan Anıl Yolum hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açılmıştı.

İzmir 11. Ağır Ceza Mahkemesi, 7 Haziran 2022'deki duruşmada, sanığın "çocuğa ve gebe kadına karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasına karar vermişti.

YORUMLAR
500
Sezen Ünlü cinayeti kararında 'indirimi hakkaniyetli değil' vurgusu Sezen Ünlü cinayeti kararında 'indirimi hakkaniyetli değil' vurgusu İZMİR'DE EKMEK 210 GRAM EKMEK 4 TL OLDU İZMİR'DE EKMEK 210 GRAM EKMEK 4 TL OLDU
Kaynak: AA

İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mahkeme, 17 yaşındaki hamile Sezen'i öldüren sanığa indirimi hakkaniyetli bulmadı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
14:34 Biden'ın Türkiye'ye F-16 satışına yeşil ışık yakmasına ABD'li senatörlerden tepki: Bunları duymak şok edici oldu
14:01 Yunanistan'ın Türk karasularına ittiği botta bulunan hamile göçmen, deniz ortasında doğurdu
13:55 Fenerbahçe ile yollarını ayıran Jan Vesely, Barcelona ile 3 yıllık sözleşme imzaladı
13:46 Amasya'da yedikleri yemekten zehirlenen 180 fabrika işçisi hastaneye kaldırıldı
13:43 Oktay Kaynarca'nın yeni dizisinden ilk kareler yayınlandı! İşte ATV'nin yeni dizisi Bu Cihana Sığmazam'dan ilk görüntüler
13:31 Erdoğan, Ustaosmanoğlu'nun cenazesine katılmasıyla ilgili yapılan eleştirilere sert cevap: Bu ülkede artık laiklik tartışması diye bir şey kalmamıştır
13:20 Cenk Tosun Beşiktaş'ta! Tecrübeli golcüyle 1+1 yıllık anlaşma sağlandı
13:08 Erdoğan'dan asgari ücret zammı hakkında açıklama: Vatandaşımızı enflasyona ezdirmeme sözümüz var
13:04 İki kişinin hayatını kaybettiği trafik kazasına karışan Karabük Valisi Fuat Gürel'in oğlu cezaevine gönderildi
13:01 Erdoğan'dan idam açıklaması: Parlamentonun böyle bir karar alması halinde ben böyle bir kararı onaylarım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.07.2022 14:55:25. #1.11#
SON DAKİKA: Mahkeme, 17 yaşındaki hamile Sezen'i öldüren sanığa indirimi hakkaniyetli bulmadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement