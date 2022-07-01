Mahkeme, 17 yaşındaki hamile Sezen'i öldüren sanığa indirimi hakkaniyetli bulmadı

İzmir'in Konak ilçesinde birlikte yaşadığı 17 yaşındaki hamile Sezen Ünlü'yü bıçakla öldüren sanığa verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına ilişkin gerekçeli kararda, cezada indirim uygulanmasının hakkaniyetli görülmediği bildirildi.

İzmir 11. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından hazırlanan gerekçeli kararın değerlendirme kısmında olayın özetine ve sanık Anıl Yolum'un itirafına yer verildi.

Sanığın, şiddet uygulaması nedeniyle babasının evine sığınan kadının peşini bırakmadığının belirtildiği kararda, sanığın kendisiyle görüşmek istemeyen kadını öldürme iradesiyle hareket ettiğinin görüldüğü ifade edildi.

Sanığın eylemine haklılık ve meşruluk kazandırma ve "haksız tahrik" indiriminden yararlanma gayretinde olduğu, bunun için de "maktulün kendisine aşağılayıcı sözler sarf ettiğini, çocuğun kendisinden olmadığını söylediğini" ileri sürdüğü aktarılan kararda bu iddiaların doğru çıkmadığına dikkat çekildi.

Eylemin maktulden kaynaklı bir haksız tahrik sebebiyle gerçekleştiği kanaatinin oluşmadığı ifade edilen kararda, mahkemeye sunulan olay öncesinde çift arasında geçen telefon görüşmesine ilişkin kayıtlardaki ifadelerin de "her evlilikte rastlanabilecek kızgınlık anından söylenebilen sözler" olarak değerlendirildiğine işaret edildi.

Gerekçeli kararda, takdiri indirimle ilgili de ortada bir nedenin görünmediğine vurgu yapılarak, "Yargılama sürecinde sanığın olumlu davranışlar sergilemesi nedeniyle bir insanın yaşam hakkını sona erdiren böyle bir eylemden dolayı lehine takdiri indirim uygulanmasının hakkaniyetli görülmediği, sanıkta ve olayda takdiri indirim nedenleri görülmediği sonuç ve kanaatine varılmıştır." değerlendirmesinde bulunuldu.

Olay

Konak ilçesinde 27 Mart 2021'de birlikte yaşadığı Anıl Yolum tarafından bıçaklanan 17 yaşındaki hamile Sezen Ünlü hayatını kaybetmiş, tutuklanan Anıl Yolum hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açılmıştı.

İzmir 11. Ağır Ceza Mahkemesi, 7 Haziran 2022'deki duruşmada, sanığın "çocuğa ve gebe kadına karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasına karar vermişti.