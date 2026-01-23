Mahkeme, İhraç Edilen Teğmenin Kararını İptal Etti - Son Dakika
Mahkeme, İhraç Edilen Teğmenin Kararını İptal Etti

23.01.2026 19:23
Ankara İdare Mahkemesi, 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' sloganı attığı için ihraç edilen teğmenin kararını iptal etti.

(ANKARA) - Ankara 21. İdare Mahkemesi, Kara Harp Okulu resmi mezuniyet töreni sonrasında, kılıç çatarak, "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganı attıkları için TSK'dan ihraç edilen beş teğmenden biri olan Deniz Demirtaş'ın ihraç kararını oybirliğiyle iptal etti.

Kara Harp Okulu'nun 30 Ağustos 2024'teki resmi mezuniyet töreninin ardından, bazı teğmenler tören alanında kılıç çatarak, "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganı atmış, görüntülerin kamuoyuna yansıması üzerine Milli Savunma Bakanlığı tarafından disiplin soruşturması başlatılmıştı. Yüksek Disiplin Kurulu, söz konusu eylemin TSK'nin "disiplin ve itibarını zedelediği" gerekçesiyle beş teğmenin Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ihraç edilmesine karar vermişti. Karar kamuoyunda tartışmalara yol açarken, ihraç edilen teğmenler, yargı yoluna başvurmuştu.

Oybirliğiyle iptal

Ankara 21. İdare Mahkemesi, Kara Harp Okulu resmi mezuniyet töreni sonrasında, kılıç çatarak, "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganı attıkları için TSK'dan ihraç edilen beş teğmenden biri olan Deniz Demirtaş'ın açtığı davada kararını verdi. Mahkeme, teğmen Demirtaş hakkında verilen "Silahlı kuvvetlerden ayırma cezası"nı oy birliğiyle iptal etti.

İdare Mahkemesi, teğmen Deniz Demirtaş'a atfedilen "hizmete engel davranışlarda bulunmak" fiilinin somut ve açık biçimde ortaya konulamadığını, bu nedenle, Milli Savunma Bakanlığı Kara Kuvvetleri Komutanlığı Yüksek Disiplin Kurulu'nun 16 Ocak 2025 tarihli, 2025/23 sayılı ihraç kararının hukuka uygun olmadığı sonucuna vardı.

Yoksun kaldığı parasal hakları faiziyle ödenecek

Kararda, hukuka aykırılığı yargı kararıyla tespit edilen işlemler nedeniyle ortaya çıkan parasal kayıpların giderilmesinin zorunlu olduğu vurgulandı. Anayasa'nın 125'inci maddesine atıf yapılan kararda, Demirtaş'ın ihraç işlemi sebebiyle mahrum kaldığı tüm mali hakların, hak ediş tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte idare tarafından karşılanması gerektiği ifade edildi.

Davalı Milli Savunma Bakanlığı kararı istinafa taşıyabilecek.

Diğer teğmenler Ebru Eroğlu, İzzet Talip Akarsu, Batuhan Gazi Kılıç ve Serhat Gündar'ın ihraç kararına karşı açtıkları davalar sürüyor.

Kaynak: ANKA

Ankara, Güncel

20:10
